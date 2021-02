Chi è María Grever, nota compositrice messicana

11 February 2021 – 9:20

Nella giornata di oggi, 11 febbraio, Google fa un regalo a tutti gli amanti della musica messicana celebrando con un doodle una delle sue icone assolute: María Grever. Si tratta di una delle compositrici più famose in assoluto e, forse, anche la prima ad aver ottenuto uno status di popolarità internazionale. In particolare, durante il corso della sua carriera scrisse musiche da concerto, colonne sonore di film e musical e oltre 800 canzoni, distinguendosi in particolare nel genere del cosiddetto bolero, un genere di origini spagnole che venne reinventato nei paesi latinoamericani fino a diventare uno degli stili prediletti della musica popolare di quelle regioni.

Grever nacque come María Joaquina de la Portilla Torres a Guanajuato in Messico, il 14 settembre 1885, trasferendosi poi a Città del Messico e nel 1888 a Siviglia in Spagna. Iniziò a studiare musica da giovanissima, frequentando in Francia le lezioni di Claude Debussy e Franz Lenhard (si dice che la sua prima composizione, una carola natalizia, l’avesse composta a soli quattro anni). Nel 1900 tornò in Messico, dove continuò a studiare musica fino a sposare, all’età di 22 anni, Leo A. Grever, manager di una compagnia petrolifera americana. Divenuta cittadina americana, nel 1916 si trasferì a New York, iniziando poi a comporre musiche per studi cinematografici come Paramount Pictures e 20th Century Fox.

https://www.youtube.com/watch?v=rjdqsTueGi4

Il talento indiscusso di María Grever fu da sempre prolifico e baciato dal successo: la prima canzone vera e propria che compose all’età di 18 anni, A una ola, vendette immediatamente tre milioni di copie. Successivamente altri suoi pezzi raggiunsero grandissima popolarità, soprattutto quando interpretati da grandi cantanti, anche successivamente alla sua morte, avvenuta nel 1951 in seguito a una lunga malattia. Nel 1959 una delle sue composizioni più belle, Cuando vuelva a tu lado, divenne una hit negli Stati Uniti nella versione spagnola di Dinah Washington, What A Difference A Day Makes; un altro suo grande successo già all’epoca dell’uscita nel 1926, Júrame, composto in origine per il tenore José Mojica, fu interpretato da nomi come Enrico Caruso e Plácido Domingo e da noi è nota soprattutto per la cover italiana che ne fece Julio Iglesias, Pensami.

The post Chi è María Grever, nota compositrice messicana appeared first on Wired.

Fonte: Wired