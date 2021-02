Among Us: tutto quello che sappiamo sulla nuova mappa The Airship

11 February 2021 – 16:35

Ancora nessuna data di pubblicazione per The Airship, la nuova mappa a forma di dirigibile attesa in Among Us per la prima parte del 2021. Tuttavia grazie al breve video pubblicato su TikTok dall’account ufficiale di gioco, è possibile farsi un’idea più sostanziosa delle caratteristiche della nuova ambientazione.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech