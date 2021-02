Amazon e Ferragamo si alleano contro la moda taroccata

11 February 2021 – 15:24

Il logo della piattaforma di ecommerce Amazon (foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)Amazon e Salvatore Ferragamo hanno intentato due cause congiunte negli Stati Uniti contro alcuni utenti della piattaforma di ecommerce. Si tratta di quattro persone fisiche e tre giuridiche che tramite loro account avrebbero tentato, secondo le due aziende, di mettere in vendita sul negozio di Amazon alcuni prodotti contraffatti a marchio Ferragamo. Una condotta che, oltre a violare i diritti di proprietà intellettuale in capo alla casa di moda fiorentina, è vietata e contrastata anche dalle politiche della compagnia di Seattle. Le causa è stata quindi presentata presso il tribunale del distretto occidentale di Washington.

Le attività di monitoraggio online hanno consentito a Ferragamo di intercettare, bloccare e far rimuovere 3 milioni di profili illeciti dai social media, nonché 94mila inserzioni di prodotti contraffatti dai siti di aste online, solo nel 2020. Il marchio ha intentato azioni legali contro diversi siti web illegali in passato. Il tribunale di New York, per esempio, ha riconosciuto in un caso recente la sussistenza di un ingente danno economico per il marchio comminando un indennizzo esemplare di 2,8 milioni di dollari.

Dal canto suo, Amazon mette a disposizione delle aziende sistemi di controllo e tecnologie per monitorare e accertare l’originalità dei prodotti presenti nei vari marketplace, come Project Zero, Transparency e Brand Registry. Solo nel 2019, il colosso dell’ecommerce ha investito più di 500 milioni di dollari per proteggere clienti e marchi da frodi e abusi, compresa la contraffazione. “A seguito dell’implementazione di questi strumenti e programmi, il 99,9% di tutti i prodotti visualizzati dai clienti su Amazon non ha ricevuto un valido reclamo per contraffazione”, dichiara una nota.

A giugno 2020, la compagnia ha allestito un team apposito contro i crimini da contraffazione, che lavora anche in modo congiunto con le forze dell’ordine. Diverse sono le azioni legali avviate in modo congiunto anche con Valentino, Kf Beauty, Jl Childress e Yeti.

The post Amazon e Ferragamo si alleano contro la moda taroccata appeared first on Wired.

Fonte: Wired