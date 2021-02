AffectiveSpotlight: nuova IA Microsoft per Teams

11 February 2021 – 17:58

Nei laboratori Microsoft in preparazione un’intelligenza artificiale che analizza le reazioni di chi segue una presentazione o una riunione da remoto.

Fonte: Punto Informatico