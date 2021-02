Windows 10: ecco il Patch Tuesday di febbraio

10 February 2021 – 16:36

Al via il rilascio del Patch Tuesday di febbraio per il sistema operativo Windows 10: risolte 56 vulnerabilità, aggiornare non appena possibile.

Fonte: Punto Informatico