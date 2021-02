Vodafone, PROMO banda ultralarga: buono spesa da 100€

10 February 2021 – 18:36

Vodafone mette a disposizione un buono spesa da 100 euro per tutti coloro i quali aderiranno entro il 12 febbraio all’offerta Fibra promo da 29,90 euro.

