Tom Holland sarà l’unico Spider-Man del prossimo film?

10 February 2021 – 16:57

Le indiscrezioni e le ipotesi si susseguono sempre più insistenti ormai da un anno: nel prossimo capitolo della saga Sony-Marvel dedicata a Spider-Man, ovvero il terzo film dopo Homecoming e Far from Home, una specie di multiverso porterebbe a convivere non solo diversi villain del mitico Uomo ragno, ma anche le sue diverse incarnazioni cinematografiche. È certo, infatti, che nel cast della pellicola con uscita prevista nel dicembre 2021 ci saranno Alfred Molina, il quale aveva interpretato il Doctor Octopus nello Spider-Man 2 di Sam Raimi, e Jamie Foxx, il cattivo Electro di Amazing Spider-Man 2 (entrambi appartenenti a due trilogie passate e differenti da quella in corso). Molti hanno ipotizzato che nella nuova produzione potrebbero comparire anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, ovvero i Peter Parker del passato. Ma in queste ore è arrivata una smentita di un certo peso.

È infatti lo Spider-Man titolare, Tom Holland, a negare le speculazioni. In un’intervista a Esquire, infatti, il giovane attore, noto per la sua lingua lunga e per essersi fatto scappare in passato succosi spoiler, è abbastanza risoluto: “Non appariranno in questo film. A meno che non mi sia stata nascosta una parte enorme di informazioni, anche se sarebbe un segreto troppo grande per non rivelarmelo”, ha dichiarato. “Ma per ora, no. Sarà una continuazione dei film di Spider-Man che stiamo facendo”. Dunque Holland rispedisce al mittente l’ipotesi di diversi Uomini ragno presenti in contemporanea nel terzo capitolo, ma non esclude che potrebbe accadere in futuro, dato che un quarto film è già in progetto.

Molti fan, però, considerano il sogno di una compresenza di Holland, Maguire e Garfield troppo bello per essere abbandonato così; infatti la convinzione diffusa è che quello di Holland sia solo un tentativo di confondere le acque, data la sua lunga tradizione di dichiarazioni equivoche. Se effettivamente vedremo più di uno Spider-Man, lo scopriremo solo quando il film arriverà nelle sale a fine anno.

The post Tom Holland sarà l’unico Spider-Man del prossimo film? appeared first on Wired.

Fonte: Wired