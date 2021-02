Soulmates dimostra che non è facile per niente fare Black Mirror

10 February 2021 – 11:49

https://www.youtube.com/watch?v=DyM-Ba6LeQE

Che realizzare una serie come Black Mirror non sia facile lo dimostra Soulmates. Questa serie appena partita su Prime Video viene da William Bridges uno degli sceneggiatori di Black Mirror e, nonostante non sia ufficialmente imparentata con quella serie ,si presenta come se fosse un suo spin-off, o meglio come se fosse l’allargamento di un suo episodio a serie intera. La premessa di questa antologia di storie, sempre diverse con attori diversi e personaggi diversi di episodio in episodio, è che in un futuro prossimo, a 15 anni da oggi, è stato scoperto che esiste qualcosa dentro ognuno che consente di trovare l’anima gemella. Facendo l’apposito test è possibile trovare l’anima gemella. A patto che anch’essa abbia fatto il test.

In ogni puntata di Soulmates c’è una questione diversa, un problema diverso e una storia diversa intorno a questa possibilità. La domanda a cui risponde la serie, in teoria, è quella classica della fantascienza, cioè cosa accada allo spirito quando la materia diventa più importante e prende in appalto ciò che prima gli spettava. Solo che ciò che distingue Black Mirror e in generale la miglior fantascienza non è solo l’avere una premessa sufficientemente fantasiosa, ma sapersi fare le domande giuste a partire da storie che le lascino emergere. Quella di Soulmates è una domanda potenzialmente interessante ma le storie che la scatenano non lo sono mai.

C’è una coppia in crisi perché tutti intorno a loro parlano di anime gemelle trovate, la cui fragilità è messa alla prova dalle possibilità che la tecnologia offre, c’è un uomo che trovata l’anima gemella scopre di essere vittima di una truffa, c’è chi la trova ma è del suo stesso sesso senza che egli sia omosessuale o chi cerca di integrarla in modelli di coppia non convenzionali e chi ancora scopre che è morta dopo aver fatto il test. Di puntata in puntata vengono esplorate possibili conseguenze e implicazioni di un simile servizio, problemi e incongruenze, tragedie e tante diverse maniere in cui i rapporti vengono devastati dall’esattezza dell’offerta tecnologica. Ciò che era indeterminato in precedenza è diventato esatto, ed è un problema.

Soulmates è così vicino a Black Mirror, di cui copia la visione di futuro vicino e lontano al tempo stesso come anche la degenerazione di tendenze che riscontriamo, e al tempo stesso ne è molto diverso. Non ha il suo senso dell’umorismo cinico, né ha di certo la sua capacità di affondare nella tragedia quando serve, né ancora riesce nel mettere in scena le sue storie e a farci riconoscere il nostro mondo in quello futuro. Se il punto della fantascienza è parlare del domani per dire qualcosa sull’oggi, sia tramite espedienti visivi, sia tramite le sfide e le contraddizioni o anche solo le evoluzioni di quel che oggi già avviene, Soulmates non ha niente da dire.

La convinta determinazione con la quale questa serie insegue il romanticismo tramite la sua negazione, e i molti modi in cui prende personaggi che innamorati non sono ma li fa concupire dall’idea di un’anima gemella poteva anche essere il segreto del suo successo, cioè il racconto di come un espediente di marketing metta nella testa delle persone un desiderio che (in molte delle storie raccontate) non hanno perché già felicemente accoppiati. Ma non riesce ad essere nemmeno questo Soulmates. L’impressione è che a mancare, oltre ad una certa vivacità di scrittura, sia proprio la vicinanza alla tecnologia.

Se qualcosa è chiaro di Charlie Brooker (il creatore di Black Mirror) è che la tecnologia la conosce molto bene, ne è appassionato e ha ben presente i suoi lati positivi e negativi. Nel corso di Black Mirror ha alternato le paure (più spesso) a un atteggiamento incredibilmente romantico legato alle speranze. Specialmente riguardo l’amore. La possibilità di una vita diversa dopo la vita, più libera e sentimentalmente soddisfacente, la possibilità di continuare ad avere rapporti con i propri cari anche dopo che questi sono morti tramite un’intelligenza artificiale. Tutto questo stringe uno strano legame tra l’inquietante e il desiderabile che crea quell’ansa di mistero in cui Black Mirror si tuffa a capofitto. Soulmates quell’ansa promette di arredarla con un’intera serie e invece non riesce mai nemmeno a capire dove stia di casa.

The post Soulmates dimostra che non è facile per niente fare Black Mirror appeared first on Wired.

Fonte: Wired