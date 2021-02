Sarà il limite di età a bloccare l’uso improprio dei social network?

10 February 2021 – 11:00

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Un recente fatto di cronaca ha dato impulso al provvedimento dello scorso 22 gennaio con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, nei confronti del social network TikTok, la misura “emergenziale” della limitazione provvisoria del trattamento. La limitazione del trattamento è prevista per i dati personali di tutti gli utenti del social network che si trovino sul territorio italiano e per i quali il social in questione non abbia la “assoluta certezza dell’età”. C’è da dire che lo stesso social network era già sotto la lente d’ingrandimento dell’Autorità garante, sin dal 22 dicembre dello scorso anno, anche a causa del “divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile”.

Il divieto di iscrizione al di sotto dei 13 anni, stabilito dal social network risultava, infatti, facilmente aggirabile: era sufficiente inserire una data di nascita falsa, per consentire anche a un infra-tredicenne di iscriversi al social. Modalità di controllo sull’età dell’utente che si iscrive ai social network, peraltro, comune anche ad altri social network. Per questo motivo, la stessa Autorità garante, il 27 gennaio 2021, ha esteso la sua indagine anche a Facebook e Instagram, preannunciando interventi anche per ulteriori social network.

In questo clima di allarme sociale interviene anche la ministra all’Innovazione, Paola Pisano, la quale propone di dotare i minorenni di identità digitale (nel caso di specie, Spid) per autenticarsi ai social network. In questo modo, secondo la ministra Pisano, è possibile “assicurare che il loro accesso ai social avvenga nel modo corretto, cioè rispettando il limite di età previsto”.

Nel frattempo, TikTok ha annunciato che “adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età”. Occorre evidenziare che l’uso dei preannunciati sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età – che in ipotesi potrebbero avere un impatto devastante anche su ulteriori informazioni personali riferibili agli utenti dei social network – sarebbe giustificato dai social network proprio dall’esigenza di venire incontro ai desiderata dell’Autorità. Questo determina, pertanto, un’allerta su modalità ed entità di trattamenti ulteriori. Anche la vicepresidente dell’Autorità garante, Ginevra Cerrina Feroni, dice di aspettarsi che “vengano anche utilizzati algoritmi per verificare l’età dei ragazzi”.

La verifica dell’età

Considerando che non è dato comprendere cosa si intenda per “algoritmi per verificare l’età” (o quali siano i sistemi annunciati da TikTok in cui l’intelligenza artificiale potrà concretamente verificare l’età degli utenti), concentriamoci – per un attimo – sulla valutazione della opportunità, efficacia o utilità di attribuire un’identità digitale come Spid ai minorenni, per consentire loro di accedere ai social network (o ad altri servizi offerti da società private). Occorre precisare, inoltre, che secondo altra proposta avanzata da Stefano Quintarelli, Spid potrebbe essere utilizzato non tanto per consentire l’autenticazione al social network ma unicamente per consentire a quest’ultimo di ottenere un token dall’identity provider pubblico (Spid) relativo soltanto al fatto che il soggetto che tenta di accedere o registrarsi al social network abbia una determinata età. Il social, in sostanza, non avrebbe l’identità del suo utente (italiano) ma soltanto un dato relativo al fatto che abbia o meno una certa età.

Qualunque sia la soluzione ipotizzata, posto che la misura della verifica dell’età tramite Spid sarebbe applicabile soltanto agli utenti (a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che siano maggiorenni o minorenni) che si trovino nel territorio italiano, questi ultimi potrebbero aggirare l’obbligo di “registrazione” tramite Spid, semplicemente accedendo alla pagina di registrazione sul social network attraverso una Vpn. In questo modo l’utente che si trovasse effettivamente nel territorio italiano “apparirebbe”, per il social network, al di fuori dal territorio italiano (e in questo caso il social network non richiederebbe l’uso di Spid per registrazione, autenticazione o verifica dell’età).

E non si pensi che usare una Vpn sia appannaggio di esperti informatici: il livello di difficoltà è, sostanzialmente, equiparabile a quella che si incontra nel dichiarare su un form un’età diversa da quella reale o nell’installare un’applicazione su uno smartphone. Se si ipotizza l’uso dello Spid solo in fase di registrazione al social network sarebbe dunque possibile accedere successivamente al social senza Vpn. Se, invece, ipotizziamo l’uso di Spid ogni qualvolta si acceda al social network, allora sarebbe comunque facilmente eludibile impiegando costantemente una Vpn.

Come, poi, dovremmo rapportarci con i casi in cui le limitazioni di accesso ai social network per mancata attestazione dell’età tramite Spid coinvolgano quegli stranieri che si trovino in Italia, per esempio, per lavoro o vacanza?

Anche dal punto di vista delle possibili conseguenze, gli scenari ipotizzabili non sarebbero certo dei più rosei. Proviamo a fare solo un paio di considerazioni. Prima considerazione: le tecniche di elusione dei sistemi di autenticazione o riconoscimento dell’età renderebbero più difficili e complesse le eventuali indagini con le quali si dovessero ricercare le prove di un reato commesso attraverso il social network. Seconda considerazione: qualora le misure di “controllo” dovessero dimostrare la loro “fallibilità” (o inutilità), si potrebbero giustificare ulteriori inasprimenti e misure (tecniche o giuridiche) più stringenti per il controllo o la limitazione dell’accesso dei minori alla rete internet (facilmente estensibile, in ordinamenti “diversamente democratici”, anche a differenti categorie di soggetti, con tutte le ipotesi discriminatorie che ne potrebbero conseguire).

Ha senso verificare l’età?

Ma, in sostanza, a prescindere dal “come” tecnicamente verificare l’età di un soggetto in internet, perché dovremmo verificare l’età? Cerchiamo di sfatare alcune suggestioni che sono state diffuse, nelle ultime settimane, attorno al tema “accesso dei minori ai social network”. Esiste una legge che vieta al minore di 13 anni di iscriversi al social network?

No, questa legge non esiste. Il riferimento – che troviamo anche nel provvedimento del Garante – è al limite contrattuale previsto da TikTok. Anche Facebook prevede lo stesso limite di 13 anni, mentre Clubhouse prevede un limite di 18 anni. Sostanzialmente è il social network a decidere, autonomamente, quale età minima può avere un suo utente. Ma ciò non significa che il minore di 13, 14, 16 o 18 anni non possa stipulare un contratto. Il contratto dell’infradiciottenne sarà sempre annullabile (non “nullo” come erroneamente riportato da più articoli giornalistici), ma finché non sia annullato produrrà effetti, e l’annullamento non potrebbe neppure essere domandato dalla piattaforma, ma solo dai genitori o da un eventuale tutore del minore. La violazione del limite di età imposto dal social network rappresenta piuttosto una violazione delle condizioni generali di contratto, che consentirebbe al social network di chiudere l’account di chi abbia violato quel limite di età.

Sotto un aspetto diverso da quello contrattuale si pone il problema del “consenso” al trattamento dei dati personali. L’art. 8 del Gdpr prevede che nei casi di “offerta diretta di servizi della società dell’informazione” (tra i quali rientrano, ad esempio, gli account social, email, messaggistica istantanea etc.) i minori che abbiano raggiunto una certa età (stabilita, caso per caso, da ciascun Paese membro dell’Unione europea) possono dare il consenso al trattamento dei dati personali. In Italia (in virtù dell’art. 2-quinquies del codice della privacy) chi ha compiuto i 14 anni può dare – nelle ipotesi specifiche che abbiamo visto – il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardino. Diversamente (ossia per chi non abbia compiuto i 14 anni) solo gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno validamente fornire il consenso al trattamento dei dati dell’infraquattordicenne con riferimento all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione rivolti allo stesso infraquattordicenne.

Riepilogando: chi non ha compiuto i 18 anni non ha capacità di agire, il contratto da lui stipulato è annullabile (non nullo) ma fino a quando non venga annullato produce effetti; chi ha compiuto i 14 anni può validamente dare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardino nelle ipotesi di offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Ma si tratta di due profili differenti: da un lato si tratta della capacità a stipulare un contratto (e il Gdpr non si occupa delle questioni relative a validità, formazione o efficacia di un contratto rispetto a un minore che restano di competenza delle norme sul diritto dei contratti di ciascuno Stato membro), dall’altra si tratta della capacità di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Quindi potremmo distinguere diverse situazioni: 1) sotto i 13 anni non ci si può iscrivere a TikTok perché il social lo esclude con le sue condizioni generali di contratto; 2) chi ha compiuto i 13 anni ma non ancora 14 può iscriversi da solo a TikTok, ma il consenso al trattamento dei suoi dati personali deve essere espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale; 3) chi ha compiuto i 14 anni può iscriversi a TikTok e può validamente prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali ma il contratto, in base alle regole del codice civile, resta annullabile. L’annullamento potrà essere domandato subito dagli esercenti la responsabilità genitoriale, o dall’utente una volta divenuto maggiorenne, e comunque entro cinque anni dal raggiungimento del diciottesimo anno di età. Se il minore ha usato dei raggiri per nascondere la propria età il contratto non è annullabile, ma il semplice fatto di aver mentito sulla propria data di nascita non basta ad evitare l’annullamento.

Cosa potrebbe fare, oggi, un genitore che, esercitando i suoi doveri di “controllo” sul minore, si accorga che il figlio, non ancora tredicenne, si è iscritto a TikTok? Può semplicemente segnalare il fatto al social network che provvederà a cancellare i dati personali (in quanto il consenso al trattamento dei suoi dati personali poteva essere concesso solo dall’esercente la responsabilità genitoriale) e chiudere l’account (in quanto il minore di 13 anni, iscrivendosi, ha violato le condizioni generali dello stesso social). Non vi sarebbe, dunque, nessuna necessità di agire in giudizio per domandare l’annullamento del contratto.

Il ruolo del Gdpr

Premesso, quindi, che tra i compiti del Garante rientrano certamente quelli di verifica del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e non quelle in materia contrattuale (espressamente escluse dallo stesso Gdpr), resta da chiedersi quale possa utilità possa avere – considerando la possibilità di aggirare facilmente l’obbligo – l’obbligo di dotare i minorenni di un’identità digitale (Spid)

Si tratta di verificare che l’infraquattordicenne non presti un consenso che non può prestare e che, di conseguenza, i social network trattino i suoi dati personali in violazione delle norme del Gdpr?

Il Gdpr (art. 8) richiede che il gestore del social network (nel caso di specie) si adoperi “in ogni modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili”. Ma quale modo è ragionevole? Sarebbe irragionevole usare tecnologie eccessivamente invasive della sfera personale, con un trattamento di dati personali che superi il minimo necessario per lo scopo che si vuole perseguire (secondo il principio di minimizzazione accolto dal Gdpr). Attraverso Spid – e sempre tenendo ferma la facilità di eludere la norma – l’identity provider “pubblico ufficiale” potrebbe fornire al social network solo il dato dell’età (minimizzando il rischio sulle informazioni personali dell’utente). Ma questo “dato certo” (età di qualsiasi utente dei social network) sarebbe sufficiente ad assicurare che nessun minore fruisca dei servizi non adatti alla sua età? L’unica certezza è che ciò determinerebbe una spinta alla diffusione di Spid e la cosa, ovviamente, non potrebbe che andare nella direzione auspicata dall’Ordinamento di dotare tutti i cittadini di un’identità digitale (con riflessi annessi e connessi).

Ma la verifica dell’età sarebbe certamente in grado di evitare un uso improprio dei social network? Partendo dalle situazioni in cui vi sia la complicità degli stessi genitori nella sovraesposizione mediatica dei figli – come altri fatti di cronaca hanno provato – non sarebbe più opportuno concentrarsi sull’educazione (anche) digitale di minori e di quanti, su essi, esercitino la responsabilità genitoriale?

