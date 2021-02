Quali spese sono escluse dalla lotteria degli scontrini

10 Febbraio 2021 – 18:04

Scontrino della spesa Foto di Steve Buissinne da PixabayIl sistema della lotteria degli scontrini dovrà gestire 100 milioni di documenti commerciali al giorno, secondo le stime ufficiali, ma non tutte le tipologie di spesa potranno valere ai fini delle estrazioni periodiche dei premi. La partecipazione al concorso gratuito statale a premi in denaro, guidato da Sogei, Agenzia delle entrate insieme a Dogane e monopoli, vale per acquisti di beni o servizi in negozi o supermercati, ma ne esclude molti altri, che l’Agenzia delle entrate ha elencato.

Tanto per cominciare, sono esclusi tutti gli acquisti effettuati online e quelli nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Al momento non valgono nemmeno gli acquisti con fatture elettroniche dove il cliente comunica il codice fiscale, quelli che beneficiano di una detrazione fiscale e comunque tutti quelli in cui l’acquirente comunica il codice fiscale. È il caso, per esempio, di spese presso farmacie, ottici, laboratori di analisi, veterinari. “L’esercente infatti non può registrare, per lo stesso documento commerciale, sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente”, spiega l’agenzia. Il motivo è la necessità di preservare la riservatezza dei dati personali del cliente, per questo è nato il codice lotteria. Tuttavia, se il cliente di una farmacia acquista solo un prodotto non sanitario, potrà partecipare alla riffa di Stato, senza utilizzare il codice fiscale.

Una serie di acquisti inoltre non prevede la certificazione fiscale e l’invio dei corrispettivi da parte dell’esercente. È il caso dei biglietti del cinema, del teatro e del museo. È escluso anche l’importo speso dal benzinaio, ma sono state esonerate anche altre tipologie di acquisti: presso tabacchi, edicole, parcheggi, mense scolastiche e università, servizi di stampa, recapito e duplicati patente, la cessione di prodotti agricoli che applicano il regime speciale.

Non è possibile considerare per la lotteria degli scontrini neppure le spese effettuate per servizi di custodia e amministrazione titoli da parte di istituti di credito; di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronica verso i privati consumatori; quelli per le spedizioni postali.

Vale la pena ricordare che l’unica modalità di pagamento ammessa per partecipare alla lotteria degli scontrini è quella elettronica (carte di credito, debito, app). Sono escluse le gift card (ma l’acquisto di una gift card è ammesso al concorso), i ticket restaurant e le modalità miste.

