Microsoft migliora Skype grazie a Electron 11

10 February 2021 – 18:04

Disponibile un nuovo aggiornamento per la versione Insider di Skype: Microsoft ha migliorato le performance generali e la stabilità del software.

Fonte: Punto Informatico