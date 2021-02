È in arrivo un nuovo adattamento cinematografico de Il mago di Oz

10 February 2021 – 11:39

Toccherà a lei, Nicole Kassell, già regista di alcuni episodi dell’acclamata serie Hbo Watchmen, e prima ancora di altre serie come Suits, The Leftovers, Westworld e Castle Rock, a dirigere il nuovo adattamento cinematografico de Il mago di Oz. La storia tratta dal romanzo per bambini di L. Frank Baum, pubblicato originariamente nel 1900, ha da sempre affascinato Hollywood e dintorni, a partire da pochi anni dopo l’uscita in libreria. Pietra miliare rimane il film musical del 1939 con Judy Garland, entrato prepotentemente nell’immaginario collettivo, mentre più di recente, nel 2013, abbiamo visto la versione Disney diretta da Sam Raimi con James Franco, intitolata Il grande e potente Oz.

Ora sarà la New Line a occuparsi del nuovo adattamento, in lavorazione da qualche tempo e per il quale si sono fatte parecchie ricerche al fine di trovare un talento della regia visionario e capace di tradurre tutta la fantasia del mondo di Oz. La scelta è dunque ricaduta su Kassell che, oltre ad aver diretto tre dei nove episodi di Watchmen, fra cui il pilot, da produttrice esecutiva ha impostato un orizzonte estetico e stilistico ben e riconoscibile alla produzione Hbo. Ora dovrà fare lo stesso con l’universo narrativo di Baum che, nonostante sia inesauribile fonte di ispirazione, ha subito negli anni infinite appropriazioni, anche animate, rendendo la sfida di originalità ancora più grande.

“Dato che il musical del 1939 è parte del mio dna, sono esaltata e onorata di dover reimmaginare un racconto così leggendario”, ha dichiarato Kassell. “L’opportunità di esaminare i temi originali – la ricerca del coraggio, dell’amore, della saggezza e della propria casa – mi sembra puntuale e urgente. Sono scarpette iconiche quelle che dovrò indossare, e non vedo l’ora di danzarci dentro”. Non ci sono ancora dettagli sulla trama e sulla data di uscita, ma è probabile che passeranno un paio d’anni prima che le scarpette rosse di Dorothy ci portino dal Kansas al magico mondo di Oz. Nel frattempo Nicole Kassell girerà il primo episodio della serie Hbo The Baby e dovrebbe arrivare in sala con il film Silver Seas.

