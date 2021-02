Come aumentare (oltre il limite) il volume della suoneria

10 February 2021 – 17:24

(Foto: Pixabay)Il volume massimo della suoneria o dei vari altri suoni di notifica del proprio smartphone può risultare troppo basso, soprattutto se si hanno problemi d’udito o se si lavora in un ambiente particolarmente rumoroso. A volte non è sufficiente aumentare al massimo possibile l’intensità dall’apposito menu (o con i tasti sul lato), ma ci sono metodi empirici che possono venire in soccorso sia su Android sia su iPhone.

Premessa, una regolare pulizia degli altoparlanti ricevitore e di sistema aiuta a migliorare la resa del suono. Si possono utilizzare spazzolini dalle setole non troppo dure, piccoli pezzi di nastro adesivo o cotton fioc, agendo con cautela. Se si usa un soffiatore è meglio regolarlo su un’intensità moderatamente bassa.

Come aumentare il volume oltre il massimo su Android

(Foto: Android)Il primo passaggio è quello di controllare se effettivamente si è aumentato al massimo possibile il volume dei suoni di sistema e della suoneria, dato che molti modelli associano i tasti del bilanciere solo al sonoro dei contenuti multimediali. Il percorso da seguire è Impostazioni > Suoni e vibrazione. Si aprirà una pagina con appunto vari campi con intensità regolabile.

Il secondo passaggio consiste nel aumentare i suoni tramite l’equalizzatore. Molti modelli ne sono già provvisti per esempio i vari Samsung o i Huawei. Il percorso da seguire è identico al precedente, salvo poi selezionare Qualità del suono e effetti oppure, per i modelli compatibili, Dolby Atmos. Nella successiva pagina, è possibile scegliere valori più ricchi di decibel e/o spostare le varie regolazioni al massimo manualmente.

Se non si ha un equalizzatore incluso, una soluzione gratuita è Music Volume Eq. Una volta scaricata, basta spostare il regolatore verso livelli di decibel più alti.

Come aumentare il volume oltre il massimo su iPhone

(Foto: Apple)Da iPhone, si può controllare il volume nella barra Suoneria e avvisi che si trova nel menu Impostazioni > Suoni e feedback aptico. È inoltre possibile seguire il percorso Impostazioni > Musica e dunque EQ per trovare l’equalizzatore già predisposto. La voce consigliata è quella Loudness che si trova scorrendo verso il basso. Vale la pena controllare anche se il volume sia limitato cercando appunto “limite volume” con il motore di ricerca interno; nel caso, si disattiva scorrendo verso destra.

