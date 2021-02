Beelink GTI, Mini PC con CPU Intel Core in offerta

10 February 2021 – 15:43

Processore Intel Core di decima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB tra i punti di forza di Beelink GTI, Mini PC oggi in offerta su Amazon.

The post Beelink GTI, Mini PC con CPU Intel Core in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico