A che punto è il governo Draghi?

10 February 2021 – 12:10

(foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Si è concluso ieri, il 9 febbraio, il secondo giro di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi, che ancora non ha rivelato né la squadra dei ministri, né i dettagli del suo programma di governo. Draghi si è dimostrato un abile negoziatore, capace di tenere l’intero spettro delle forze politiche in ascolto, senza svelare totalmente le proprie idee ma dichiarandosi votato ad ascoltare quelle di tutti. Diversi partiti, da Liberi e Uguali alla Lega, hanno confermato il proprio sostegno al governo dell’ex presidente della Bce, mentre allo stato attuale tra i banchi dell’opposizione siederebbero solamente i deputati di Fratelli d’Italia.

Dopo quasi un mese di crisi di governo, voti di fiducia, mandati esplorativi e consultazioni multiple, alla fine di questa settimana l’Italia potrebbe tornare ad avere un governo. Se sarà tecnico oppure no è un mistero che potrebbe essere risolto domani: dopo gli incontri previsti per oggi con sindacati, imprese e regioni, Draghi salirà al Colle con la lista di ministri da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cosa farà Draghi

Mentre i dettagli del programma di governo saranno esposti dal premier durante il voto di fiducia alle camere, sono già comunicati alcuni “pilastri” che orienteranno l’azione dell’economista. Tra le principali riforme, il presidente incaricato ha nominato quelle della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia civile, cioè i tre obiettivi indicati dalla Commissione europea per la concessione dei fondi di recupero del Next Generation Eu. Secondo quanto riportato a seguito delle consultazioni dall’Ansa, la riforma fiscale dovrebbe prevedere “una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni” andando nella direzione della “progressività” per contrastare “il male endemico” dell’evasione. Un sistema progressivo quindi, in contrasto con la flat tax chiesta più volte dalla destra di Matteo Salvini. Inoltre Draghi ha indicato come fondamentali una ristrutturazione del piano vaccinale e la riapertura delle scuole, parlando anche di una rimodulazione del calendario scolastico e lo sblocco dei concorsi.

La squadra di governo

Rispetto ai ministeri invece, i retroscena indicano come pressoché certa solo la presenza di Daniele Franco, direttore generale di Bankitalia, e di Marta Cartabia, presidente della Consulta. Alle due personalità cosiddette tecniche saranno probabilmente affidati il ministero dell’Economia e delle finanze e il ministero della Giustizia. Molto probabile sembra anche l’assenza dei leader delle forze politiche all’interno del governo, probabilmente per garantire equilibrio ed evitare personalità ingombranti in una coalizione che si appresta a essere larghissima.

Dalle consultazioni di ieri, a cui hanno partecipato tutti i leader dei partiti più importanti compresi Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, è emersa un’intesa rara nella storia della politica italiana. Il leader di Forza Italia ha dato il suo completo appoggio a Draghi, sostenendo la necessità di dare una “risposta credibile di fronte all’Europa e al mondo” che “durerà il tempo necessario per superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica”.

Anche Matteo Salvini della Lega, ormai sull’onda di quella che sembra un’incredibile svolta europeista per lui e per il suo partito, ha dato un credito entusiasta al presidente incaricato. E la nuova fede europeista è stata anche sancita dai rappresentanti del suo Carroccio a Bruxelles, che hanno votato compatti l’approvazione del Recovery Plan al Parlamento europeo.

Draghi il “grillino”

Sembra sia nata una grande intesa anche tra Draghi e Grillo, entusiasta del suo incontro con il premier incaricato: “È un grillino”, ha detto il comico in un video come sempre sopra le righe diffuso sul suo blog dopo le consultazioni. Il leader del Movimento 5 stelle ha detto che Draghi gli ha “dato ragione su tutto” e – non si sa quanto scherzando – che avrebbe anche dimostrato apprezzamento verso il reddito di cittadinanza. Grillo ha poi dichiarato di aver proposto un ministero della transizione ecologica-sostenibile come priorità del movimento, (da evitare la presenza leghista, perché “non capisce niente di ambiente”). Il M5s ha rimandato il voto previsto originariamente per oggi sulla piattaforma Rousseau, con il quale gli iscritti del partito indicheranno la loro decisione rispetto alla partecipazione alla maggioranze del governo Draghi. Questa attesa potrebbe portare a uno slittamento di un giorno rispetto al giuramento del nuovo esecutivo, che qualcuno prevedeva potesse avvenire già questo venerdì.

https://www.youtube.com/watch?v=oYVTz8fq-Kw

Non tutti i grillini condividono lo stesso umore di concertazione e accordo del loro leader. Nella tarda serata di ieri, si è svolto su Zoom un appuntamento ribattezzato eloquentemente “V Day. No governo Draghi”, organizzato da Luca Di Giuseppe, giovane attivista e volto emergente di Rousseau. All’incontro online hanno partecipato circa mille tra attivisti e esponenti del M5s, tra cui almeno 11 deputati e deputate che rappresentano il fronte del no pentastellato nelle istituzioni. Erano presenti le senatrici Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Rosa Silvana Abate, Vilma Moronese e il senatore Mattia Crucioli; le deputate Leda Volpi, Jessica Costanzo e i deputati Alvise Maniero, Pino Cabras e Andrea Colletti. E anche Alessandro Di Battista non ha mancato di rimarcare la sua netta opposizione all’“apostolo delle élite” Draghi.

Nessuna sorpresa invece da Italia Viva e da Fratelli d’Italia. L’ex ministra Teresa Bellanova di Iv ha dichiarato che “qualunque scelta farà Draghi noi lo sosterremo”, mentre la leader di FdI Giorgia Meloni ha confermato il suo no al governo, ma aprendo a una possibile astensione una volta conosciuto il “quadro completo”. Dalle fila del Partito democratico, invece, il segretario Nicola Zingaretti ha voluto rassicurare il suo elettorato sostenendo scherzosamente che “Draghi ci ha superato a sinistra”, riconfermando il sostegno del Pd al governo Draghi, anche se non sarà composto da politici di ruolo. Zingaretti ha poi sottolineato la volontà condivisa con il presidente incaricato di “mettere al centro diritti lavoro, giovani e donne. Importante il tema delle imprese, sulle quali investire per rifondare il nostro sistema produttivo”.

The post A che punto è il governo Draghi? appeared first on Wired.

Fonte: Wired