Waffles + Mochi è la serie Netflix per bambini con Michelle Obama

9 February 2021 – 17:26

Se l’ex presidente Barack è appena stato attesissimo ospite della scorsa puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, la consorte Michelle Obama non sta certo a guardare. Sarà la protagonista di una nuova serie che sbarcherà nelle prossime settimane su Netflix: Waffles + Mochi, rivolta ai bambini in età prescolare. L’ex first lady è anche produttrice con la Higher Ground, società fondata con il marito e che proprio con la piattaforma di streaming ha un accordo quadro per la produzione di documentari, film e show in esclusiva.

Attraverso il nuovo progetto, Michelle Obama porterà avanti un impegno che ha le è stato particolarmente a cuore durante gli otto anni alla Casa bianca, ovvero la sensibilizzazione verso una cultura alimentare più sana e attiva. In questa serie i pupazzi Waffles e Mochi, abitanti nella Terra dei Surgelati, covano il sogno di diventare degli chef provetti: verranno dunque assunti in uno stravagante supermercato di cui è proprietaria proprio la signora Obama e, anche grazie a un carrello della spesa volante, s’imbarcheranno in un viaggio intorno al mondo alla scoperta di ristoranti, fattorie, tradizioni culinarie e ricette di famiglia. Ad accompagnarli in questo percorso internazionale, che va dalle Ande all’Italia passando per il Giappone, ci saranno rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

Il tutto vuole essere un invito divertente e stimolante per far cucinare insieme bambini e adulti e aprirsi alla conoscenza delle tante culture del mondo. “Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo show emozionante, divertente e magico”, ha dichiarto Michelle Obama. “Mi sarebbe piaciuto che il programma fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa”. Waffles + Mochi sbarcherà su Netflix il 16 marzo.

