Un documentario riaccende i riflettori sul caso #FreeBritney

9 February 2021 – 12:00

https://www.youtube.com/watch?v=ccAzh-7AFyY

Nato come movimento spontaneo dei fan preoccupati per la loro beniamina, #FreeBritney è cresciuto negli anni ed è riuscito a svelare molto dello showbiz americano evidenziandone parecchie contraddizioni. Da tempo, infatti, gli appassionati della popstar Britney Spears chiedono che venga fatta chiarezza e rimossa la tutela legale che il padre Jamie esercita su di lei. Fra voci, gossip, accuse di infondatezza e documenti trapelati, le polemiche si sono moltiplicate e ora trovano solidi riscontri in un nuovo documentario, Framing Britney Spears, realizzato dal New York Times e diffuso in questi giorni negli Stati Uniti sul canale Fx e sulla piattaforma Hulu.

Diretto da Samantha Stark, racconta della conservatorship imposta dal tribunale nel 2008 e che continua tuttora, solo lievemente alleggerita: Spears ha 39 anni e le sue decisioni, da quelle economico-finanziarie a quelle più banalmente quotidiane, sono in pratica interamente demandate al padre e al suo entourage. Di recente, però, la cantante ha iniziato a ribellarsi più apertamente ai vincoli, rifiutandosi di esibirsi o di incidere nuova musica finché non sarà rimossa la tutela: eppure, l’ultima udienza tenutasi a fine 2020 ha confermato lo status quo, nonostante una nuova decisione potrebbe essere presa nel prossimo incontro in tribunale entro febbraio. Tutto ciò viene raccontato in Framing Britney Spears, che vuole indagare a fondo sulle origini del problema, sorto in seguito al breakdown che la star ha avuto nel 2007.

Il documentario, in particolare, riflette su come Spears, arrivata alla fama assoluta da giovanissima, sia stata da sempre oggetto di un’attenzione morbosa e molto invadente da parte dei media e della sua fandom; l’immagine pubblica della ragazza ha risentito molto di queste pressioni, che ne esaltavano le bizzarrie piuttosto che celebrarne l’ostinazione e i traguardi raggiunti. Indubbiamente, secondo gli autori di Framing Britney Spears, nell’aver sminuito la sua carriera e, in definitiva, anche la sua libertà personale c’entra una cultura maschilista che continua a pretendere dalle donne celebri standard sempre inarrivabili, il cui mancato raggiungimenti dà vita a critiche tossiche. In più il documentario analizza l’ambiguità di uno strumento giudiziario come la conservatorship, spesso e volentieri applicato sui soggetti ritenuti più deboli dalla società, nella maggior parte dei casi quindi ancora una volta donne.

“Il mistero centrale del nostro film è che Britney Spears vive la vita di una popstar impegnatissima, eppure si continua a dire che è costantemente a rischio. Guadagna milioni di dollari eppure ci viene detto che è incapace di prendere decisioni per il proprio bene”, ha dichiarato Stark. “C’è un grande conflitto, non si riesce a capire che cosa succede davvero e gran parte dei documenti di corte sono secretati”. Nonostante i dubbi e le ipotesi, dal documentario emerge con chiarezza che quella di Spears non è solo la sfortunata vicenda privata di una star che paga il prezzo della fama, ma potrebbe essere l’esempio lampante di un sistema mediatico e culturale che schiaccia soprattutto le protagoniste femminili rendendole oggetto di guadagno e speculazione.

