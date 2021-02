Twitter esplora nuovi servizi a pagamento

9 February 2021 – 11:39

(Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Twitter sta lavorando per introdurre sulla sua piattaforma nuove funzionalità a pagamento per incrementare le attuali entrate e dipendere meno dai soli ricavi pubblicitari. Lo racconta Bloomberg.

La società aveva già annunciato l’idea di creare un sistema di mance, ticket e abbonamenti per il suo nuovo sistema di chat vocali Audio Spaces. Queste permetteranno agli utenti di monetizzare i contenuti audio e a Twitter di guadagnare grazie alle commissioni. Stesso meccanismo anche per la nuova offerta legata alle newsletter.

Un’altra strada al vaglio è quella di contenuti premium, come elementi di personalizzazione del proprio profilo o strumenti extra per annullare la pubblicazione di un tweet, pubblicare video più lunghi in alta definizione, creare sondaggi più mirati, accedere a metodi di analisi della community. O ancora, si studiano abbonamenti all’app per la gestione dei profili, Tweetdeck. Già un anno fa, all’incontro sui risultati del secondo trimestre del 2020, il fondatore Jack Dorsey aveva anticipato l’intenzione di sperimentare il sistema degli abbonamenti. Al momento la società non ha fornito commenti.



The post Twitter esplora nuovi servizi a pagamento appeared first on Wired.

Fonte: Wired