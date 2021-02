Tesla compra 1,5 miliardi di bitcoin: Musk “benedice” le criptovalute

9 February 2021 – 11:13

(Photo by Win McNamee/Getty Images)Non solo hashtag o meme spiritosi: la passione di Elon Musk per le criptovalute va oltre l’attivismo sui social network e si traduce nell’acquisto di bitcoin per 1,5 miliardi di dollari da parte di Tesla. Lo ha annunciato ieri la stessa compagnia con un documento presentato alla Sec, l’autorità di controllo americana delle società quotate in borsa, spiegando che tale iniziativa servirà a garantire “più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”. Non solo: Tesla ha dichiarato di voler accettare pagamenti in bitcoin per le sue vetture “su basi inizialmente limitate”, primo costruttore automobilistico a prendere questa decisione.

La reazione dei mercati è stata immediata e nel giro di 24 ore il bitcoin ha raggiunto i massimi storici di 48.226 dollari (+20,36%), coronando un rally che prosegue quasi ininterrotto da mesi. Al tempo stesso, ieri Tesla ha chiuso in aumento dell’1,31% al Nasdaq (un’azione costa 863,42 dollari). Insomma, l’equazione un’automobile per un bitcoin potrebbe non essere così peregrina, soprattutto per le vetture entry level dell’azienda californiana. L’investimento in bitcoin è stato comunque significativo, in quanto la disponibilità in liquidità di Tesla ammonta a 19 miliardi di dollari, riporta Cnbc. Tuttavia la mossa di Musk solleva interrogativi sui suoi tweet entusiastici sulle criptovalute lanciati nei giorni scorsi. È bastato, per esempio, che pubblicasse l’hashtag #bitcoin nella sua biografia su Twitter, per causare un aumento del 20% nella quotazione della criptovaluta, a fine gennaio.

La community di investitori retail guarda con attenzione alle mosse sul web dell’imprenditore sudafricano che si è dato ai meme, definendo il dogecoin come “criptovaluta del popolo”. La moneta-parodia sta compiendo una scalata che nell’ultimo mese l’ha vista salire da 6 millesimi di dollaro agli attuali 7-8 centesimi, sospinta dagli investimenti degli utenti retail su Reddit che intendono portarla alla quotazione di un dollaro. Nel 2018, accusato di frode dalla Sec, Musk ha dovuto concordare con l’autorità di controllo il pagamento di una multa di 20 milioni di dollari (e altri 20 la sua azienda) e lasciare per tre anni la presidenza di Tesla per aver suggerito su Twitter l’ipotesi di ritirare Tesla dal mercato, per poi smentirla meno di venti giorni dopo.

