Recensione ThinkPad X1 Fold, il notebook del futuro con lo schermo pieghevole

C’è poco da dire, gli oggetti con gli schermi che si piegano come il ThinkPad X1 Fold suscitano una irrefrenabile curiosità. Certo, l’effetto novità è forse il motivo principale, ma ce n’è anche un altro altrettanto importante: questi dispositivi sono pratici e funzionali. È bastato prendere questo prodotto di Lenovo e piegare in due il display da 13,3 pollici per rendersi conto che non si tratta di una innovazione fine a se stessa. L’idea di avere per le mani un computer, in tutto e per tutto, che una volta piegato ha le stesse dimensioni di un’agenda da tavolo è oggettivamente esaltante, ma anche utile.

I notebook sono infatti spesso pesanti, ingombranti, e non proprio comodi da trasportare. Il ThinkPad X Fold si infila nello zainetto in un baleno ed entra perfino nelle borse delle signore. Le misure da chiuso sono esemplificative: 15,8 x 13,6 x 2,7 centimetri, poco più di un’agenda. Il tutto senza sacrificare le prestazioni e con un peso che si ferma sotto il chilogrammo (999 grammi).

Dal punto di vista tecnologico le specifiche sono infatti quelle di un vero notebook professionale con un processore Intel i5-L16G7, memoria ram da 8 GB, disco allo stato solido fino a 1 TB, Windows 10 Pro, 2 porte usb 3.2 e una webcam integrata da 5 megapixel.

Pensato per il lavoro in mobilità il ThinkPad X1 Fold dispone anche di connettività wi-fi 6 e il modulo per il 5G opzionale che consente di accedere alla rete super veloce ovunque ci si trovi. Cosa più importante monta una batteria da 50 watt che, nonostante l’estrema compattezza del computer e il fatto che è pieghevole, assicura un’autonomia di circa 8 ore che diventano 10 solo per il video playback.

Nonostante sia un prodotto dotato di uno display Pastic Oled pieghevole, il computer di Lenovo offre un tangibile senso di robustezza e resistenza. L’elemento critico, ovvero la cerniera, è stato certificato per 30mila cicli di apertura/chiusura, inoltre il notebook è stato sottoposto a numerosi stress test con standard militari. Per esempio il display può supportare la caduta accidentale di oggetti da un metro di altezza.

Il lavoro ingegneristico si apprezza anche mettendo in evidenza il fatto che l’X1 Fold utilizza ben 12 starti di materiali differenti, compresa la fibra di carbonio e la grafite, quest’ultima impiegata come risorsa per facilitare la dissipazione di calore. Un lavoro tecnico che ha richiesto oltre 4 anni di studi e che si porta in dote gli oltre 10 anni di esperienza di Lenovo nel campo dei computer convertibili.

Un grande studio è stato fatto anche dal punto di vista del design. Lo dimostra non solo l’oggetto nel suo complesso, ma anche una serie di dettagli come l’aletta posteriore che permette di posizionare il notebook in piedi sul tavolo e il rivestimento in pelle che conferisce all’oggetto un tocco di stile tipico dei prodotti di lusso.

Particolarmente interessante è anche la tastiera che accompagna il ThinkPad X1 Fold. Piccola, compatta, ma completa ed efficiente, questa tastiera bluetooth ha una batteria che assicura 8 ore di esercizio ma, cosa molto apprezzata, di inserisce facilmente nella piega del notebook rendendone facilissimo il trasporto.

I creativi apprezzeranno anche la presenza del Lenovo Mod Pen, il pennino che permette di prendere appunti a mano libera e di disegnare con una sensazione davvero molto simile a quella della scrittura su carta. Anche questo accessorio è perfettamente integrato e si può trasportare inserendolo nell’anello accanto alla tastiera.

L’esperienza d’uso è invece tutta da acquisire. Ovviamente questo prodotto può essere usato come un tablet o come un computer portatile, e queste modalità ci sono note, ma gli utilizzi ibridi si scoprono via via. Si può infatti piegare il display in due, impugnando l’X1 Fold come un libro magari per confrontare due testi diversi. Oppure appoggiare il dispositivo sul tavolo con lo schermo inclinato a 90 gradi ed effettuare una videochiamata con i documenti a disposizione nell’altra porzione di display. Per comprenderne le possibilità e potenzialità ci vuole un po’ di tempo e probabilmente anche applicazioni sviluppate appositamente per questo genere di prodotti.

Il giudizio finale è però chiaramente positivo, il ThinkPad X1 Fold anticipa il futuro, uno scenario dove gli schermi pieghevoli, flessibili e arrotolabili cambieranno l’esperienza d’uso da parte degli utenti, suggeriranno nuovi design e nuove categorie di prodotti. Questo balzo nel tempo ha però un costo non banale se si vuole avere oggi ciò che tutti avranno domani: il modello con tastiera e pennino che abbiamo provato costa infatti 3419 euro, una cifra decisamente selettiva.

Voto: 9

Wired: display pieghevole, leggerezza, prestazioni professionali

Tired: prezzo elevato

