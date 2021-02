Quali sono gli ostacoli alla mobilità elettrica da superare in Italia? Ce lo raccontano gli Electric Days Digital

9 February 2021 – 6:00

Ostacoli alla mobilità elettrica (imamgine: Mauro Bottaro)Il 9 febbraio, secondo giorno degli Electric Days Digital, è tutto dedicato al contesto italiano e internazionale in cui la mobilità elettrica si sta muovendo. Saranno in totale dodici talk, dalle 9 alle 18, in cui i rappresentanti della filiera italiana dell’automotive racconteranno lo status quo del nostro Paese.

Si parte dagli investimenti di Stato. La poderosa iniezione di risorse del Next Generation Eu, più noto come Recovery Fund, può innescare nella nostra Penisola una serie di meccanismi virtuosi per tutta l’industria nazionale. La mobilità elettrica deve farne parte dato che la sostenibilità è il requisito base per gli investimenti. Ma gli sviluppi dell’auto elettrica non sono soltanto una questione europea. Il nostro direttore Federico Ferrazza interrogherà due personaggi molto coinvolti nelle sfide geopolitiche innescate dalla mobilità green. Fabrizio Montana, responsabile delle relazioni internazionali di Limes, e Massimo Nordio, AD del gruppo Volkvagen Italia, ci racconteranno le sfide globali che il comparto automotive del Vecchio Continente dovrà affrontare per mantenere la propria posizione competitiva. Appuntamento, quindi ore 10,15 con il talk “Perché l’auto a batteria è una partita mondiale”.

A questo proposito, tra gli ostacoli alla mobilità elettrica rientra senza dubbio l’ostica questione delle batterie. Da troppi decenni, infatti, la produzione tech è nelle mani dell’Asia. Così, per recuperare nel più breve tempo possibile il terreno perduto, Bruxelles ha ideato la European Battery Alliance. Vedremo qual è l’artiglieria pesante messa in campo dalla Commissione e quali sono i primi frutti dell’alleanza congeniali all’Italia. Dopodiché andremo a scoprire la quarta rivoluzione industriale causata dalla mobilità elettrica. L’auto a zero emissioni ha richiesto, infatti, ai costruttori di ripensare da zero lo sviluppo dei veicoli e quindi la necessità di nuove piattaforme e tecnologie. Ma il minore ingombro del motore elettrico, con le batterie –il più delle volte– inserite nel pianale della vettura lasciano (molta) più libertà ai designer nella progettazione delle automobili. Se ne parlerà durante il talk Il bello dell’auto elettrica è anche di lusso.

Parlando di cambiamenti, gli ostacoli alla mobilità elettrica sono tanto numerosi quanto gli assist che i nuovi comportamenti potrebbero portare al muoversi green. L’ulteriore accelerazione dell’e-commerce, trai riflessi della pandemia, sta costringendo a ripensare la logistica all’interno delle città. Come risponderà l’automotive alla necessità di avere un ultimo miglio delle merci sempre più verde? Soluzioni a breve termine nel talk L’ultimo miglio elettrico: come cambia il trasporto in città.

E nel più breve tempo possibile vorremmo anche sapere Quando arrivano le colonnine in Italia il talk delle 14:15 con il responsabile della E- Mobilità di Enel X Federico Caleno. A seguire, uno degli ostacoli alla mobilità elettrica più diffuso trai diffidenti dell’auto a elettroni: il fine vita delle batterie. Renault, Honda, insieme a Cobat, la piattaforma italiana di servizi per l’economia circolare, racconteranno la second life delle batterie esauste e la vision adottata delle industrie della filiera automotive. E poi un dubbio che va all’origine di tutto. Il motore elettrico può essere lui stesso un ostacolo alla mobilità elettrica? Gli esperti di questo talk racconteranno Quanto può migliorare il motore elettrico data la sua lunghissima storia. Pochi lo sanno, ma le prime applicazioni risalgono addirittura agli anni 30 dell’Ottocento. Probabilmente all’epoca non ci credettero in molti.

Cosa che invece succede ora, soprattutto in Borsa. Dopo il boom di Tesla a Wall street, adesso sono i cinesi di Nio a stupire con un progresso superiore al 1.100%. Attenzione, però, a buttarsi capofitto. Il monito arriva dal caso GameStop delle scorse settimane. Nel talk, comunque, si cercherà di dare la bussola per muoversi nel sottobosco finanziario della eMobility senza rimanerne schiacciati. E parlando di orientamento, si cercherà di mostrare l’altra faccia dell’auto a elettroni cioè il passaggio dal possesso all’utilizzo. Un punto di vista che andrà a rompere i diversi ostacoli della mobilità elettrica perché verranno meno i tanti tabù legati al prezzo. L’elenco di tutti i talk di martedì 9 febbraio sono a questo link da cui è possibile anche salvare l’evento in calendario. Tutti gli incontri sono anche on demand.

