Perché il Garante della Privacy sta indagando su Clubhouse

9 Febbraio 2021 – 14:29

Anche il social del momento Clubhouse è finito sotto la lente del Garante della Privacy. La piattaforma basata sulle conversazioni audio in tempo reale è stata contattata dall’Autorità nostrana per chiarire alcuni dubbi in merito al trattamento dei dati degli utenti. I gestori hanno tempo fino a settimana prossima per rispondere.

Fonte: Fanpage Tech