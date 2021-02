Per Flowe è già tempo del primo bilancio green

9 Febbraio 2021 – 0:34

Oscar Di Montigny, Chief Innovation, Sustainability, Value Strategy Officer Banca Mediolanum e Presidente Flowe (credits @karendipaola_photo)“Oltre 33mila alberi piantati, più di 30 milioni di chilogrammi di Co2 compensati, tre cetacei e sei tartarughe adottate: per Flowe i veri indicatori di successo sono quelli di matrice sostenibile, siamo entrati dalla porta della finanza come istituto di moneta elettronica per avere un impatto sociale sul mondo”. Così Oscar di Montigny, presidente della fintech del gruppo Banca Mediolanum, illustra i primi “key performance indicator” registrati dalla società benefit fondata appena otto mesi fa, già con oltre 707mila ‘Flome’, “che aderiscono in base a un senso di community, prima ancora di essere clienti”, spiega di Montigny.

“Siamo partiti con un piano che prevedeva di acquisire almeno 200mila utenti entro fine 2020 e poco più di un milione in tre anni, ma abbiamo già superato la metà in un solo semestre”, osserva di Montigny. “Se il primo obiettivo era farsi conoscere, la rapida diffusione di Flowe (oltre un milione i download dell’app solo su Play Store, ndr) conferma che il principio di ‘Innovability’ alla base del progetto risponde ai tempi attuali e alla domanda del mercato, e ci permette di interpretare un modello di azienda che si affermerà sempre più nel futuro”.

Certificata carbon neutral e plastic free, Flowe permette di aprire un conto di pagamento associato a una carta di debito virtuale in app, con l’obiettivo di coniugare i servizi tipici di un istituto di moneta elettronica (Imel) a finalità di sostenibilità ambientale, benessere individuale ed evoluzione sociale. Per ogni carta di credito in legno riciclato, Flowe pianta un albero in Guatemala in collaborazione con ZeroCo2; calcola l’impronta di carbonio di ogni acquisto attraverso il servizio di Doconomy; ha contato oltre 576 milioni di passi con Virtuoso per incitare la community a una vita attiva; ha portato l’acqua potabile in un villaggio dello Sri Lanka, sostenendo il progetto di Wami.

La piattaforma include un “salvadanaio” Drop, dove ogni utente conserva in media 204 euro per pianificare le spese, e offre contenuti video di educazione a una vita lavorativa attiva dedicati a un target di 12-25 anni (l’età media è 28, per la presenza dei genitori), fascia di utenza che un domani potrebbe avere necessità di banca. “Ma non ci sono processi che prevedono uno spostamento di contatti, informazioni e portafoglio a Mediolanum”, casa madre che nei giorni scorsi ha attivato Selfy Conto, servizio di banca digitale in app a condizioni vantaggiose per gli under 30.

Intanto, oltre 40mila Flome hanno aderito a una forma di cashback, di Stato o BuyOn. Eventuali evoluzioni del servizio fornito verso attività di microcredito o microfinanza “sono state considerate”, ma al momento escluse e riguardano comunque un futuro ancora imprevedibile. “Tuttavia ci sarebbero già attività nuove come il p2p lending e diversi sistemi di matrice bancaria finanziaria già adottabili”, spiega di Montigny, che di Banca Mediolanum è Chief innovation sustainability.

“Flowe nasce come Imel e per ora non c’è l’intenzione di sviluppare servizi bancari. Ha un suo posizionamento e categoria di pensiero, per portare innovazione e sostenibilità fuori dai consessi normativi, nella vita delle persone”, anche grazie al ruolo di inclusione finanziaria giocato dal fintech, nel suo caso rispetto ai giovani. “Questo mercato sarà attraversato da una concorrenza sempre più trasversale di player internazionali, da tenere sotto controllo: l’Italia non sarà all’avanguardia ma è un paese estroso, creativo e innovativo. Il modello Flowe ne è una prova e non è nato per restare in Italia. La scalabilità all’estero? È oggetto di riflessione”.

The post Per Flowe è già tempo del primo bilancio green appeared first on Wired.

Fonte: Wired