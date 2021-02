Missione Hope, la sonda degli Emirati Arabi è arrivata nell’orbita di Marte

9 Febbraio 2021 – 18:04

Il suo nome è beneaugurante: Hope, cioè speranza, e oggi arriva nell’orbita di Marte. Si tratta della missione dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti – la prima nel suo genere nel paese asiatico – con destinazione il Pianeta rosso. A differenza dei rover che da tempo scorrazzano sulla superficie del pianeta rosso, Hope rimarrà però più in alto, in orbita, dove avrà l’oneroso compito di studiare la composizione dell’atmosfera marziana, in particolare i livelli di ossigeno e idrogeno.

Al Amal, per gli amici Hope, è la prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti e la prima delle missioni marziane a inserirsi in orbita in questo mese (le altre due saranno Perseverance della Nasa e Tianwen-1 della Cina). Hope è un orbiter, un satellite che per almeno un anno marziano (quasi due anni terrestri) studierà il clima e la meteorologia del pianeta rosso. Costruita presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale dell’Università del Colorado, Hope avrà a disposizione tre strumenti scientifici essenziali per il monitoraggio della tenue atmosfera marziana: due spettrometri e una camera.

La missione Hope durante alcuni test di laboratorio. Foto: Uae Space AgencyUno degli spettrometri, Emirates Mars Infrared Spectromer, lavorerà alle frequenze infrarosse per lo studio del ghiaccio, della polvere e del vapor d’acqua nell’atmosfera marziana; l’Emirates Mars Ultraviolet Spectromer monitorerà, attraverso le frequenze ultraviolette, le specie chimiche negli strati più alti dell’atmosfera. Infine, l’Emirates Exploration Imager è una camera ad alta risoluzione in grado di ottenere un dettaglio sulla superficie fino a 8 chilometri.

