L’auto elettrica è anche una questione geopolitica

9 February 2021 – 16:50

Federico Ferrazza (Wired), Fabrizio Maronta (Limes), Massimo Nordio (Volkswagen)In questo secondo giorno degli Electric Days Digital si sono analizzati i diversi aspetti della nuova mobilità green. Difatti, il tema dell’auto elettrica e delle sue batterie non è mai stato solamente una questione tecnologica. L’aspetto politico e soprattutto geopolitico è rilevante se si considerano i tre grandi blocchi costituiti da Europa, Stati Uniti e Cina con le rispettive strategie di mobilità elettrica e di gestione dell’acquisizione delle batterie. A rendere tutto più interessante è il particolarissimo momento storico caratterizzato da due grandi cambiamenti.

Il primo arriva dagli Stati Uniti con il nuovo presidente Joe Biden, intenzionato a cambiare radicalmente gli scenari di politica estera. Il secondo sta mettendo le radici in Europa con il piano di aiuti Next Generation Eu per rivedere anche le strategie d’innovazione tecnologica. A guardare entrambi la Cina con la sua crescita fenomenale. Il talk Perché l’auto a batteria è una partita mondiale tra Fabrizio Maronta, responsabile relazioni internazionali di Limes, e Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia ha cercato di far luce su questi aspetti.

Le politiche di embargo selettivo

È proprio lo studioso di geopolitica Maronta a sottolineare come la Cina sia una protagonista assoluta del mercato dei veicoli elettrici con circa il 45% del mercato. Un rischio e una opportunità a seconda da come si guarda si questo dato. Dal punto di vista commerciale è una opportunità. “Il problema è questa fase di monopolio o semi monopolio che caratterizza un po’ tutti i momenti di cambiamento tecnologico. Nel caso della mobilità elettrica il nodo cruciale sono le materie prime rappresentate dai minerali rari in cui i fornitori più importanti sono Africa, Turchia e Russia. Dall’altra i processi produttivi delle batterie e dei semiconduttori con lo scontro aperto tra Stati Uniti e Cina” dichiara il rappresentante di Limes. Ecco come s’inserisce la politica economica di Joe Biden che riprende alcune politiche d’embargo selettivo su alcune tecnologie come quelle dei semiconduttori per la produzione di motori elettrici e delle stesse batterie.

Una lunga transizione industriale

E poi c’è una Europa che non sta a guardare. In sua rappresentanza il gruppo Volkswagen attivo su diversi fronti. Si parte dal rispetto del trattato di Parigi entro il 2050 con la riduzione delle emissioni di CO2. Un obiettivo che implica la trasformazione dell’offerta di mobilità da motori basati su combustione interna a modelli con motori a batteria. Ma questo processo di cambiamento non è istantaneo. “L’ultima piattaforma per auto a motore tradizionale vedrà la luce nel 2026. Da quel momento in poi si andrà avanti solo con piattaforme realizzate per veicoli elettrici. Questa sarà la chiave di volta della mobilità elettrica da nicchia a fenomeno globale“, afferma l’Ad di Volkswagen Nordio. Entro il 2030 saranno 70 i modelli completamente elettrici con 26 milioni di automobili prodotte a livello mondiale.

Ciò significa grandi investimenti che per il gruppo Volkswagen arriveranno a 73 miliardi di euro entro il 2025. “L’altro aspetto contingente è la riconversione industriale. Diciotto siti produttivi Volkswagen su 125 entro il 2022 produrranno solo vetture elettriche. La totale riconversione necessità di molto tempo ecco perché è fondamentale pianificare con largo anticipo e gestire la transizione dove avremo una coesistenza di motori a tecnologia tradizionale ed elettrica“, continua Massimo Nordio. Il terzo elemento da tenere in considerazione a livello europeo è la profonda modifica di tutta la filiera della componentistica. Un settore che per l’Italia ha un grande peso. Anche lei deve avere il tempo di adattarsi a questa transizione.

Strategie di (s)globalizzazione

Una transizione che sta prendendo la strada della (s)globalizzazione o riregionalizzazione di alcune parti delle filiere produttive considerate strategiche. Dopo la crisi del 2008/2009 e quella iniziata nel 2020 sotto l’effetto del coronavirus, Cina e Stati Uniti si sono accorte che non si possono più fidare l’una dell’altra come prima. “In questo contesto, l’Europa si vede come un vaso di coccio tra due vasi di ferro“, sottolinea Fabrizio Maronta. Un’Europa che cerca di tenere il piede in due staffe. Da una parte la Cina che con la strategia della via della seta è alla ricerca di collaborazioni a livello commerciale.

Dall’altra gli Stati Uniti con la chiamata di Biden attorno all’asse di democrazia contro i regimi autoritari, leggasi Cina. Due schieramenti che perseguono il protezionismo commerciale sostenuto più o meno dichiaratamente da un protezionismo di Stato. L’Europa reagisce al suo principio di neutralità creando il Piano per le materie prime critiche e il piano per la competitività connesso al Recovery Fund in cui le industrie avranno un peso fondamentale. Un piano che va letto come una risposta alle mosse di Cina e Stati Uniti che gettano alle spalle delle loro industrie il peso dei loro governi e dei finanziamenti per la ricerca.

Il ciclo chiuso di Volkswagen

Un’autonomia che il gruppo Volkswagen ha già messo in cantiere con due grossi progetti. Il primo prevede la costruzione di una gigafactory a Salzgitter in Bassa Sassonia in collaborazione con l’azienda svedese Northvolt per la produzione di batterie agli ioni di litio. Un sito industriale che, tra le altre cose, ha già iniziato a riciclare batterie esauste. A regime, sarà in grado di riciclare l’equivalente di 3.600 batterie andando a recuperare ben 10 elementi fondamentali per la produzione di nuove batterie. Un ciclo chiuso alimentato dalla raccolta di diversi elementi fondamentali per la produzione ex novo di batterie come litio, cobalto, nichel, alluminio e grafite.

Un riutilizzo del 95% che sommato alla produzione di nuove batterie renderà il gruppo indipendente dalle dinamiche internazionali. A questo progetto si aggiunge la partnership con l’americana QuantumScape per la produzione di batterie allo stato solido. Una soluzione che smarca il gruppo tedesco dalla dipendenza dei materiali rari attraverso una tecnologia con maggiore densità energetica, tempi di ricarica più veloci e dimensioni contenute.

L’Europa supera la Cina nella vendita di auto elettriche

Intanto, le politiche degli incentivi degli Stati membri stanno iniziando a dare buoni risultati. Nel 2020, le vendite di auto a batteria in Europa hanno superato quelle della Cina. Fabio Maronta, è convinto che questo genere di transizione sia un processo che si auto alimenta. Bisogna però spingere sull’impianto infrastrutturale dei punti di ricarica per equiparare l’utilizzo di un’auto elettrica a quello di una con motore endotermico. “L’italia, dal canto suo“, afferma Massimo Nordio, “presenta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza un disallineamento con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. La mano destra è all’oscuro di quello che fa la sinistra“.

Oltre a ciò c’è una sproporzione di allocazione di risorse nei confronti degli altri Stati per sostenere la transizione verso la mobilità totalmente sostenibile. Come hanno fatto Francia e Germania, bisogna rendere accettabile la differenza di prezzo tra auto a combustione e auto elettriche. L’amministratore delegato del gruppo Volkswagen sostiene inoltre che sia molto importante considerare anche alcune forme di agevolazione fiscale per gli utilizzi nelle flotte aziendali con la possibilità di dedurre maggiori costi nel caso di scelta di veicoli elettrici. Infine, l’infrastruttura che deve diventare di quantità e qualità con l’introduzione di molte più colonnine Hpc ad alta potenza. Sono loro a consentire di ricaricare una batteria da 35 kilowattora in meno 20 minuti. Nelle città, non si può pensare di contare alla sola ricarica casalinga. “Infine“, ricorda Nordio, “è doveroso spingere il carsharing elettrico urbano che dovrebbe diventare come in altre capitali europee uno strumento fondamentale per decongestionare il traffico cittadino.“

