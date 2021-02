L’artista che immagina il mondo devastato da un’apocalisse climatica

9 February 2021 – 11:32

Un giorno di un futuro lontano gli archeologi potrebbero andare alla riscoperta dei capolavori del nostro presente, spazzati via da intemperie climatiche, sepolti sotto metri di sabbia, sommersi dagli oceani o sopraffatti dalla natura selvaggia: non è la trama di un film distopico, ma il frutto delle elaborazioni grafiche del creativo francese Fabien Barrau.

In News from the future – che potete sfogliare nella nostra gallery – l’artista realizza manipolazioni digitali post-apocalittiche che vogliono lanciare un allarme sul cambiamento climatico: una provocazione per sensibilizzare i più giovani su una realtà distante e volutamente esasperata, ma mai così temibile e preoccupante come è oggi.

