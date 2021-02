Il messaggio Unieuro che promette coupon da 50 euro sembra una truffa ma non lo è

9 February 2021 – 17:14

Una comunicazione inviata da Unieuro ai suoi clienti promette un coupon da 50 euro per l’aggiornamento di alcuni dati personali, e per via di alcuni elementi può essere confusa per una campagna truffaldina. L’iniziativa però è legittima e il coupon esiste veramente. Per ottenerlo basta completare pochi passi.Continua a leggere



Una comunicazione inviata da Unieuro ai suoi clienti promette un coupon da 50 euro per l’aggiornamento di alcuni dati personali, e per via di alcuni elementi può essere confusa per una campagna truffaldina. L’iniziativa però è legittima e il coupon esiste veramente. Per ottenerlo basta completare pochi passi.

Continua a leggere Una comunicazione inviata da Unieuro ai suoi clienti promette un coupon da 50 euro per l’aggiornamento di alcuni dati personali, e per via di alcuni elementi può essere confusa per una campagna truffaldina. L’iniziativa però è legittima e il coupon esiste veramente. Per ottenerlo basta completare pochi passi.

Fonte: Fanpage Tech