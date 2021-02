I nuovi distributori di Coca-Cola a prova di pandemia

9 February 2021 – 16:54

(Foto: Coca Cola)I distributori Coca-Cola Freestyle si adattano alle esigenze della nuova quotidianità in tempi di Covid-19 grazie alla collaborazione con Amazon Web Services per consentire agli utenti di ordinare le bevande direttamente dal display del proprio smartphone. Non sarà così più necessario alcun contatto con la macchina che erogherà la bibita scelta in tutta sicurezza e comodità. È possibile provare la novità in diverse località italiane.

La soluzione cosiddetta “mobile pour” dei distributori Coca-Cola Freestyle porta l’interfaccia di selezione della bevanda sullo smartphone senza dover installare alcun software e senza registrarsi su nessuna piattaforma. Basta infatti effettuare una scansione del codice qr mostrato sulla macchina per aprire il menu sullo smartphone e scegliere.

Nel video qui sotto viene mostrata la procedura:



Con un’esperienza web mobile progettata per essere il più intuitiva possibile, le oltre 30000 macchine Coca-Cola Freestyle presenti in diciassette paesi disseminati in tutto il mondo diventano touchless per venire incontro alle normative che tutelano la popolazione minimizzando contatti con superfici condivise.

Le macchine Coca-Cola Freestyle erano state introdotte per la prima volta oltre dieci anni fa – nel 2009 – con un grande pannello touchscreen per la selezione di oltre 100 bevande e per dare spazio alla fantasia con il microdosaggio che combina le varie miscele di sapori dei prodotti della storica società fondata a fine ‘800 ad Atlanta, negli Usa. È interessante scoprire che il progetto per rendere le macchine touchless ha richiesto cento giorni dall’idea all’effettiva operatività, con uno sviluppo operato principalmente in smart working.

Sul territorio italiano è possibile trovare distributori Coca-Cola Freestyle per esempio a Milano e provincia, Roma, in Toscana e Veneto. Ecco il sito ufficiale per trovare la macchina più vicina alla propria posizione. Grazie a questa soluzione è possibile ridurre i rifiuti in plastica del 30% e il volume delle confezioni del 40%.

