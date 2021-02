I minatori di criptovalute stanno facendo incetta di gaming laptop

9 Febbraio 2021 – 0:24

(Foto: Weibo)Acquistare una gpu di alte performance è diventata un’impresa ostica, quasi quanto quella di trovare una Ps5 oppure una Xbox Series X. Ma ora c’è un altro segmento che sta subendo vere e proprie razzie, quello dei gaming laptop di ultima generazione ossia i computer portatili predisposti al gioco, che in molti mercati sono diventati pressoché introvabili.

I responsabili di questa carestia tech sono i cripto-minatori ovvero chi allestisce sistemi potentissimi per “estrarre” le criptovalute come Bitcoin e, sopratutto nell’ultimo periodo, Ethereum. Semplificando al massimo: il mining delle criptovalute richiede ai computer di eseguire elaborati calcoli con una complessità che cresce in modo esponenziale. Per eseguire queste operazioni servono processori e/o schede grafiche sempre più prestanti e in sempre maggior quantità. Da qui, il saccheggio devastante delle scorte dei componenti più preziosi.

La nuova manna dei cripto-minatori (vedi tweet sopra, che mostra la situazione in Cina) è quella dei notebook con la prestante piattaforma Nvidia Rtx Ampere. In realtà, le schede grafiche più potenti possono svolgere ottimamente da sole il lavoro di estrazione, mentre un intero notebook include molti componenti inutili ai fini del mining. Tuttavia, si è fatto di necessità virtù e così anche i gaming laptop sono stati arruolati sul fronte.

A tutto discapito di chi cerca un portatile per giocare e che si trova spesso davanti a interminabili tutto-esaurito negli store online oppure a prezzi folli sui siti di rivendita, grazie agli immancabili bagarini del tech, che non hanno tardato a fiutare l’affare con l’odiosa pratica del cosiddetto scalping.

La situazione migliorerà? Difficile sbilanciarsi con incaute previsioni sul breve periodo, perché sembra che molti cripto-minatori riescano ad acquistare grandi lotti di hardware direttamente dai produttori, prima ancora che le unità possano essere immesse sul normale mercato consumer.

The post I minatori di criptovalute stanno facendo incetta di gaming laptop appeared first on Wired.

Fonte: Wired