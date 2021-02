Chi è la persona nella nuova icona di Clubhouse

9 February 2021 – 13:32

In queste ore gli utenti di Clubhouse stanno trovandosi sul telefono una nuova icona che rimanda alla loro app. Non più il musicista Bomani X, ma un nuovo volto ritratto sempre in bianco e nero. La novità non si è ancora manifestata su tutti i telefoni perché è legata a uno degli ultimi aggiornamenti della piattaforma.Continua a leggere



In queste ore gli utenti di Clubhouse stanno trovandosi sul telefono una nuova icona che rimanda alla loro

Continua a leggere In queste ore gli utenti di Clubhouse stanno trovandosi sul telefono una nuova icona che rimanda alla loro app . Non più il musicista Bomani X, ma un nuovo volto ritratto sempre in bianco e nero. La novità non si è ancora manifestata su tutti i telefoni perché è legata a uno degli ultimi aggiornamenti della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech