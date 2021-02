C’è un nuovo modo per realizzare legno trasparente

9 February 2021 – 14:41

(immagine: Qinqin Xia, University of Maryland, College Park/Science Advances, 2021)Sostituire il vetro delle finestre, e addirittura tutto un intero edificio, con il legno. O meglio con il legno trasparente. È un’opzione molto promettente a cui gli scienziati pensano da tempo e che potrebbe rivoluzionare in futuro le nostre case: il legno, infatti, è molto più resistente e un miglior isolante del vetro. Tuttavia, sebbene siano molte le sperimentazioni su questo materiale, il legno trasparente non viene ancora commercializzato, a causa del suo complesso metodo di produzione. A compiere oggi un nuovo passo in avanti in questa direzione sono oggi i ricercatori dell’Università del Maryland, che sulle pagine di Science Advances, descrivono un nuovo processo per produrlo, migliore del precedente.

(immagine: Qinqin Xia, University of Maryland, College Park/Science Advances, 2021)Il legno trasparente non è una novità. Come vi avevamo raccontato, infatti, un paio di anni fa i ricercatori del Kth Royal Institute of Technology, in Svezia, che erano riusciti a trasformare il legno in un materiale trasparente, in grado di assorbire e trattenere calore. Un materiale, quindi, dalle altamente isolante, e perciò fondamentale per ridurre il consumo di energia. In particolare il team svedese aveva trovato un modo per aumentare notevolmente le capacità di isolamento: una volta eliminata la lignina, aveva imbevuto il materiale con il glicole polietilenico, un polimero che a temperatura ambiente è solido, mentre a 30 gradi si soglie. Tuttavia, fino ad oggi, i metodi per rendere il legno trasparente implicavano un ampio utilizzo di sostanze chimiche e grandi quantità di energia per rimuovere la lignina e permettere quindi alla luce di filtrare. Un processo molto lungo, dispendioso in termini energetici e che produceva molti materiali di scarto.

In questo nuovo studio, invece, i ricercatori hanno messo a punto un metodo capace di rendere il legno trasparente senza dover rimuovere la lignina. Ma modificandone la struttura, o meglio eliminando le molecole chiamate cromofori, responsabili del colore marrone e che impediscono il passaggio della luce. Per prima cosa hanno applicato il perossido di idrogeno sulla superficie di lastre di legno, lunghe un metro e spesse un millimetro, e le hanno poi esposte alla luce solare per circa un ora. Una volta diventate bianche, sono state immerse per diverse ore nell’etanolo e, poi, rese più lisce e resistenti grazie a una resina epossidica. Un processo, molto più rapido ed economico, che ha reso il legno trasparente.

(immagine: Qinqin Xia, University of Maryland, College Park/Science Advances, 2021)Dalle successive sperimentazioni, i ricercatori hanno scoperto che il nuovo materiale era 50 volte più resistente del legno trasparente prodotto tradizionalmente, e in grado di filtrare ben il 90% della luce. Non solo: è risultato più resistente, leggero e isolante del vetro. Dai qui, i ricercatori ipotizzano che con questo nuovo metodo, più efficace e senza prodotti di scarto, il legno trasparente potrà essere usato non solo per sostituire il vetro delle finestre, ma anche per creare edifici e case completamente trasparenti, o potrebbe tornare utile per molte altre applicazioni, come i display o all’interno delle automobili. “Il legno trasparente è più leggero e resistente del vetro. Potrebbe essere utilizzato per finestre e tetti portanti”, concludono i ricercatori. “Può essere potenzialmente utilizzato per creare una casa trasparente”.

