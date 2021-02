Apple avrà il proprio exchange di criptovalute?

9 February 2021 – 16:40

La mela morsicata potrebbe aver già messo in cantiere il progetto: secondo RBC Capital Markets lancerà un servizio per la compravendita delle crypto.

The post Apple avrà il proprio exchange di criptovalute? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico