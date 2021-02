10 gadget tech da regalarsi per San Valentino

9 Febbraio 2021 – 9:04

Manca poco a San Valentino, ma si è ancora in tempo per puntare su un regalo tech acquistabile online: abbiamo scelto 10 idee per le coppie vicine oppure separate da chilometri di distanza.

Dieci gadget che spaziano da oggetti utilizzabili ogni giorno a installazioni da piazzare in camera o in salotto fino a qualche chicca un po’ più nerd.

Il braccialetto per le coppie a distanza

(Foto: Bond Touch)Per le coppie a distanza, Bond Touch è un braccialetto che annulla i chilometri facendo sentire i due innamorati più vicini grazie alle vibrazioni che riproducono il tocco del partner e alle luci che si illuminano nella sfumatura scelta. Si può personalizzare con braccialetti di diversi colori, è waterproof e si sincronizza con iPhone o Android con un’app che tiene traccia delle iterazioni, nel caso in cui si fosse perso qualche tocco. Costa 128 euro per il paio di braccialetti.

La foto con canzone da ascoltare su Spotify

(Foto: Etsy)La foto e la canzone preferita fuse insieme? È possibile grazie alla deliziosa idea proposta su Etsy a 39 euro: basterà inviare l’immagine, indicare canzone e artista, la data dell’anniversario e un’eventuale scritta che potrà essere incisa sulla basetta. Si riceverà una stampa della foto incastonata in una placca trasparente con un codice da scansionare per far partire il brano su Spotify.

Il mazzo di fiori fatto di Lego

(Foto: Lego)Regalare un mazzo di fiori a San Valentino è sempre un bel gesto, ma di certo non brilla per originalità. Se la propria metà è appassionata di Lego, però si può dare un tocco magico al bouquet con il set numero 10280 che mette a disposizione 756 pezzi per ricreare tanti vari boccioli e assortirli in modo scenografico. Costa 49,99 euro sul sito Lego o presso rivenditori online.

Il trasmettitore per ascoltare la stessa musica con cuffie senza fili

(Foto: Twelve South)Condividere una cuffietta a testa per ascoltare la musica preferita è molto romantico, ma è indubbiamente anche poco comodo e non si può certo pretendere una grande qualità. Twelve South AirFly Duo è il diretto discendente dello sdoppiatore del cavo audio con jack da 3,5 mm per collegare due auricolari a un’unica sorgente visto che si dedica alle cuffie senza fili di ogni genere e tipo. Costa 45 euro.

La lampada che si illumina quando la dolce metà pensa a te

(Foto: Friendship Lamps)Si dice che quando qualcuno ci pensa ci fischiano le orecchie, mentre con Friendship Lamp la manifestazione è visiva più che acustica grazie a una lampada led collegata alla rete wi-fi. Si vendono in coppia e quando l’altro utente ci pensa e tocca la parte superiore della propria lampada, la nostra si illuminerà attivando un contatto. Costa circa 149 euro.

La fotocamera con pellicola LomoChrome Metropolis

(Foto: Lomography)La speciale fotocamera ricaricabile nell’edizione speciale Optimistic Ox viene venduta con a bordo una pellicola LomoChrome Metropolis negativa a colori con una gamma estesa di 100-400 ISO e una struttura a grana fine cinestyle. Questa macchina tascabile dal fascino analogico si dedica all’anno del Bue che inizierà il prossimo 12 febbraio secondo il calendario lunare cinese. Costa 24,99 euro e si può ordinare sul sito ufficiale Lomography.

Il massaggiatore tascabile

(Foto: Theragun)Theragun Mini è uno speciale strumento per massaggiare comodamente il partner e pensa a chi ha poca voglia di dedicarsi al relax muscolare della propria metà. Funziona con una percussione a tre velocità che allevia dolori e favorisce il recupero. Costa 199 euro.

La cornice che mostra “ti amo” a caso

(Foto: Exonamo)Una piccola installazione tech-artistica per la casa questa cornice digitale che crea una sorta di conversazione senza fine che gioca sull’accompagnamento della frase “I love you” con un avverbio pescato a caso dal sistema interno. L’ispirazione è l’opera d’arte “I randomly love you / hate you” dei giapponesi di exonamo. La versione ridotta costa circa 100 euro.

Lo smartwatch per lui e lei

(Foto: Amazfit)In cerca di uno smartwatch da acquistare in coppia che abbia il giusto mix di colori, funzionalità e prezzo per accontentare lui e lei? Tra i modelli usciti di recente c’è Amazfit Gts 2 che si presenta nelle sfumature più maschili nera e argento e quella dorata con dettagli rosa per lei. Con un design molto gradevole, questo orologio digitale monitora sonno e battito cardiaco, fa da spalla per l’allenamento e per la multimedialità. È inoltre impermeabile fino a 50 metri di profondità. Costa 169 euro.

L’app di messaggistica esclusiva per la coppia

(Foto: Between)Infine, per chi ha poco budget e/o si è ridotto all’ultimo per il regalo, ecco un’idea facile e d’affetto come un’applicazione per smartphone (o pc) gratuita e piuttosto intuitiva. Between crea una sorta di ambiente esclusivissimo con solo due utenze che possono comunicare tra loro con testo, foto, video, calendario condiviso, tracciamento di anniversari e pianificazione progetti.

