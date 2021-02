Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin e la criptovaluta sale a 43mila dollari

8 February 2021 – 16:39

Oltre all'investimento in denaro, l'azienda ha appena annunciato di voler iniziare ad accettare i pagamenti effettuati in Bitcoin per i suoi prodotti e servizi. La mossa ha spinto il Bitcoin a un valore superiore ai 44.000 dollari con rialzi del 16 percento in poche ore, anche se al momento la quotazione è già tornata a scendere.



