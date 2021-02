Super Cashback, ci risiamo: un pieno, 148 scontrini

8 February 2021 – 15:28

Un totale di 148 transazioni in meno di un’ora e mezza: così un’automobilista nel trevigiano ha tentato la scalata alla classifica del Super Cashback.

The post Super Cashback, ci risiamo: un pieno, 148 scontrini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico