Sequestrati 1700 Bitcoin, ma non c’è la password

8 February 2021 – 10:12

Le autorità gli sequestrano un equivalente pari a 50 milioni di euro in Bitcoin, ma lui non rivela la password per accedervi: il caso in Germania.

