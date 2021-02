Se hai ricevuto questo messaggio dal “servizio clienti” Instagram non rispondere: è una truffa

8 February 2021 – 10:48

Il raggiro si sta diffondendo ormai da tempo nello stesso modo: inizia con l’invio di messaggi privati che minacciano le vittime della prossima chiusura del loro account per violazione del regolamento e – per chi crede al contenuto dei messaggi – finisce con il furto del profilo. I mittenti sono finti operatori con nomi utente come igliveservice e igformediaclient.Continua a leggere



Il raggiro si sta diffondendo ormai da tempo nello stesso modo: inizia con l’invio di messaggi privati che minacciano le vittime della prossima chiusura del loro account per violazione del regolamento e – per chi crede al contenuto dei messaggi – finisce con il furto del profilo. I mittenti sono finti operatori con nomi utente come igliveservice e igformediaclient.

Continua a leggere Il raggiro si sta diffondendo ormai da tempo nello stesso modo: inizia con l’invio di messaggi privati che minacciano le vittime della prossima chiusura del loro account per violazione del regolamento e – per chi crede al contenuto dei messaggi – finisce con il furto del profilo. I mittenti sono finti operatori con nomi utente come igliveservice e igformediaclient.

Fonte: Fanpage Tech