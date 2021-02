Ninja potrebbe abbandonare Fortnite per sempre

8 February 2021 – 17:27

Le cause sarebbero alcuni agguati susseguiti in Fortnite da parte di alcuni utenti alla web star durante un suo streaming. La situazione ha provocato uno sfogo in diretta di Ninja, che ha minacciato di non streammare mai più il battle royale a causa della community tossica che si ritrova. Ecco i dettagli.Continua a leggere



Le cause sarebbero alcuni agguati susseguiti in Fortnite da parte di alcuni utenti alla web star durante un suo

Continua a leggere Le cause sarebbero alcuni agguati susseguiti in Fortnite da parte di alcuni utenti alla web star durante un suo streaming . La situazione ha provocato uno sfogo in diretta di Ninja, che ha minacciato di non streammare mai più il battle royale a causa della community tossica che si ritrova. Ecco i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech