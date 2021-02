Mini PC in offerta lampo: Beelink GTR con Ryzen 5

8 February 2021 – 10:41

Beelink GTR è un Mini PC con processore AMD Ryzen 5 3550H, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: ora è possibile acquistarlo in offerta lampo su Amazon.

Fonte: Punto Informatico