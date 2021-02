Lotteria degli Scontrini: non serve conservarli

8 February 2021 – 16:15

Dal profilo ufficiale Facebook dell’iniziativa una rassicurazione: per partecipare non è necessario conservare gli scontrini su carta.

The post Lotteria degli Scontrini: non serve conservarli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico