L’incredibile Rolls Royce di Justin Bieber

8 February 2021 – 11:47

La Rolls Royce di Justin Bieber | Screenshot YouTubeLe auto delle celebrità sono spesso oggetto di bizzarre personalizzazioni, alcune di esse lasciano il tempo che trovano, altre invece sono apprezzabili. Ma di estreme come la Rolls Royce di Justin Bieber, noto attore e cantante canadese, ne abbiamo visto poche. L’auto in questione, realizzata dalla società specializzata West Coast Customs, è stata avvistata da uno youtuber a Malibu. Osservando l’immagine in apertura di articolo e il video in basso (dal minuto 5:30) si può notare il certosino lavoro di personalizzazione che è stato realizzato.

In realtà i più attenti noteranno che la Rolls Royce di Bieber ricordi da molto vicino la Rolls-Royce Vision Next 100 Concept del 2019, prototipo presentato dalla casa per mostrare il suo futuro corso stilistico, caratterizzato da lusso, linee pulite e mobilità elettrica.

Gli elementi stilistici che caratterizzano l’auto di Bieber sono sicuramente i quattro copriruota, anteriori e posteriori, collegati al corpo della carrozzeria, che nascondono gli pneumatici dando la sensazione che l’auto sia sollevata da terra. Anche il frontale, pur avendo l’iconica griglia con i listelli verticali, si differenzia per un look particolarmente aggressivo dove figurano quattro grandi prese d’aria.

Il risultato complessivo è abbastanza futuristico, anche se ovviamente siamo al cospetto di un’auto con un look molto personale, che quindi potrebbe non piacere a tutti.



The post L’incredibile Rolls Royce di Justin Bieber appeared first on Wired.

Fonte: Wired