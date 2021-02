Lavorare da casa: smart working, i numeri su eBay

8 Febbraio 2021 – 19:49

Nel 2020 registrato da eBay un +49% di articoli acquistati per organizzare in casa una postazione di lavoro a casa: lockdown e smart working.

The post Lavorare da casa: smart working, i numeri su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico