La Cina sta distribuendo lo yuan digitale in prova ai suoi cittadini

8 February 2021 – 11:35

La Cina lancia la blockchain pubblica (Getty Images)La Cina raggiungerà la cifra di 110 milioni di yuan digitale distribuiti nel paese dall’inizio della sperimentazione della moneta digitale di Stato, in occasione delle festività per il nuovo anno lunare, al via mercoledì per una settimana. Le città coinvolte saranno due, Pechino e Suzhou, per un totale di 40 milioni di yuan (6,2 milioni di dollari), di cui 10 nella capitale e 30 nella località alle porte di Shanghai, arrivata già al secondo turno di prova, dopo un primo round da 20 milioni di yuan, spiega il South China Morning Post. A inaugurare la fase di test era stata Shenzhen a ottobre, con un lotto da 50 milioni di yuan distribuito in tre fasi.

È la prima volta dunque che la sperimentazione arriva nella capitale, dove 50mila persone verranno estratte a sorte da un bacino di candidati per ricevere una “busta rossa” digitale da 200 yuan (31 dollari), dividendosi circa 1,5 milioni di dollari. Il voucher sarà spendibile in modalità simili alle app di pagamento, in negozi fisici designati per i comuni acquisti di ogni giorno o in alcune sezioni dell’ecommerce Jd.com, nella settimana delle vacanze dell’anno lunare (10-17 febbraio). Modalità simili per a Suzhou, dove però il buono avrà validità fino al 26 febbraio.

L’e-yuan, noto ufficialmente come “valuta digitale di pagamento elettronico” (Dcep) fa parte del progetto cinese per una società senza contanti, in un paese dove i metodi di pagamento in app, come Alipay e WeChat Pay sono già molto diffusi. La banca centrale, che controllerà la moneta digitale, ha negato l’esistenza di una tabella di marcia ufficiale, ma alcune sperimentazioni sono già state condotte anche a Xiong’an, Chengdu e alcune località delle Olimpiadi invernali di Pechino, previste nel 2022, possibile data per un battesimo del fuoco.

Cosa succede in Europa

Il 2022 è la scadenza che si è proposta la Svezia per una valutazione preliminare sulla proprio corona digitale, in un paese dove i pagamenti in contante sono meno del 10%. Nel frattempo, anche la Banca centrale europea sta lavorando a un progetto di euro digitale. A gennaio si sono chiuse le consultazioni pubbliche online, che in tre mesi hanno raccolto 8.221 risposte dai cittadini, aziende e associazioni di settore. Privacy (41%), sicurezza (17%) e validità in tutta Europa (10%), sono le principali preoccupazioni. “Un euro digitale sarebbe una forma di moneta di banca centrale accessibile a tutti, come le banconote ma in forma digitale. Sarebbe un complemento e non sostituirebbe il contante. Combinerebbe l’efficienza di uno strumento di pagamento centrale con la sicurezza di una moneta di banca centrale”, spiega una nota della Bce.

