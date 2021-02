Intel Core i7 batte Apple M1: vero o falso?

8 February 2021 – 10:40

Intel ha pubblicato vari benchmark per evidenziare la superiorità prestazionale del Core i7 sul chip Apple M1, ma alcuni risultati sono discutibili.

