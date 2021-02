Il mare al largo del Giappone visto dallo spazio è uno spettacolo

8 February 2021 – 11:37

Potrebbe sembrare un’aurora boreale, invece le straordinarie sfumature di verde che vedete in questo scatto appartengono all’oceano Pacifico. Si tratta della fioritura delle alghe – o meglio, della moltiplicazione del fitoplancton – al largo del Giappone, catturata dai satelliti in orbita per conto dell’Esa, le cosiddette sonde Sentinel.

I dati satellitari sono infatti oggi utilizzati per monitorare la crescita e la diffusione di questi organismi, in alcuni casi spropositata e anche nociva, allo scopo di mitigare gli impatti dannosi per le industrie del turismo e della pesca. Ma non solo: la possibilità di studiare questi fenomeni dall’alto si sta dimostrando fondamentale per comprendere meglio, a livello globale, il ruolo di queste forme di vita e la loro risposta al cambiamento climatico.

