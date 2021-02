Cuba ha deciso di aprire la sua economia alle imprese private

8 February 2021 – 11:31

L’Avana, Cuba, la piazza della Rivoluzione vuota a causa delle restrizioni dovute alla pandemia (foto: Guillermo Nova/Getty Images)Sabato 6 febbraio il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha annunciato l’apertura ai privati dell’economia dell’isola. Quella che sarà la più grande riforma economica degli ultimi anni consentirà alle imprese private di entrare in migliaia di settori produttivi, fino ad ora di competenza esclusivamente statale.

La riforma è stata approvata venerdì dal Consiglio dei ministri cubano e prevede il passaggio da 127 a oltre 2mila settori produttivi in cui sarà consentita l’attività privata, senza intervento statale. L’economia cubana è da decenni basata sulla centralità dello stato, ma, a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 e delle sanzioni economiche imposte dall’amministrazione americana di Donald Trump, ha registrato un calo pari all’11% del Pil nell’ultimo anno, il peggior risultato dalla caduta dell’Unione Sovietica. Per questo il governo ha avviato una stagione di riforme economiche per garantire la ripresa, compresa la svolta verso le privatizzazioni.

I lavoratori impiegati nel settore privato, finora organizzati in piccole cooperative attive prevalentemente nel settore turistico, sono circa il 13% della popolazione. La pandemia ha danneggiato gravemente questo settore economico, a causa della diminuzione dell’80% dei visitatori dell’isola. Secondo la ministra del Lavoro Marta Elena Feito Cabrera, intervenuta sul giornale del partito comunista cubano Granma, la riforma favorirà “lo sviluppo economico e sociale della nazione”. Quasi tutta l’economia sarà infatti aperta all’iniziativa privata, lasciando solo 124 attività all’esclusiva competenza statale, tra cui – probabilmente, ma non è ancora certo – i media, la difesa, l’energia e la sanità.

Il presidente Diaz-Canel aveva anticipato l’anno scorso le intenzioni del governo di favorire l’espansione del settore privato definendola “una priorità immediata”. Questa è solo l’ultima di una serie di riforme già approvate per garantire la ripresa e una maggiore libertà economica. Infatti, a gennaio è stata avviata una riforma monetaria, con la svalutazione del pesos cubano e la fine del regime a doppia valuta avviato nel 1993, ed è stato garantito un limitato accesso alle importazioni e alle esportazioni estere alle piccole imprese.

La riforma monetaria non è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei cittadini e delle cittadine cubane, che hanno subito una riduzione del loro potere d’acquisto, dovuto alla svalutazione della moneta, nonostante l’aumento dei salari nel settore pubblico. Secondo l’economista cubano Ricardo Torres però, la riforma garantirà una ripresa dell’economia e aiuterà la creazione di nuovi posti di lavoro e alla riduzione dell’inflazione nel lungo termine.

Con queste riforme il governo cubano sta anche cercando di fare leva sulla nuova amministrazione statunitense e vedere finalmente sollevate le sanzioni economiche imposte dal governo di Donald Trump. Una svolta che avrebbe già il favore di molti tra i deputati democratici, tra cui il presidente della Commissione finanze del Senato, Ron Wyden, che ha presentato un disegno di legge per abrogare le sanzioni contro Cuba e stabilire normali relazioni commerciali.

The post Cuba ha deciso di aprire la sua economia alle imprese private appeared first on Wired.

Fonte: Wired