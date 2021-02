Ci sono molti film in lavorazione sul caso GameStop

8 February 2021 – 17:25

Alla fine di gennaio i mercati finanziari, e in particolare Wall Street, erano stati colpiti da una grande e inedita frenesia riguardante alcuni titoli di aziende ritenute minori, come la catena di videogiochi GameStop, le cui azioni avevano guadagnato improvvisamente un valore altissimo (+1600% a un certo punto) grazie a un’operazione organizzata dagli utenti di Reddit, i quali avevano lucrato a discapito di grandi fondi d’investimento. Ora che il fenomeno sembra scemare, ma con numerosi riflessioni in campo sul mondo del brokeraggio dal basso, rimane una storia davvero bizzarra e rivoluzionaria, che ovviamente non ha tardato molto prima di attirare su di sé l’attenzione di Hollywood e dei suoi sceneggiatori. Tanto che i progetti in cantiere paiono molteplici.

La prima a muoversi e a mostrare un interesse concreto è stata la casa di produzione Mgm che, già lo scorso 31 gennaio, ha acquisito i diritti di The Antisocial Network, un libro che deve ancora uscire ma che sarà a firma di Ben Mezrich, il giornalista che aveva scritto l’inchiesta da cui è stato poi tratto il film The Social Network di David Fincher sulla fondazione di Facebook: qui si racconterà invece come un gruppo di investitori amatoriali e gamer abbiamo saputo mettere in scacco i più navigati esperti della borsa americana. Subito dopo anche Netflix ha annunciato la volontà di mettere in produzione un film sulla vicenda, che si baserà con tutta probabilità su una sceneggiatura di Mark Boal ( The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e vedrà fra i suoi protagonisti il giovane attore Noah Centineo.

Non finisce qui, perché sono circolate notizie riguardanti una miniserie basata sul caso GameStop, che dovrebbe intitolarsi To the Moon, e un documentario che, rispettando la filosofia partecipativa dell’evento, dovrebbe essere finanziato su Kickstarter. Nel frattempo Jaime Rogozinski, fondatore del gruppo Reddit WallStreetBets, fra i principali protagonisti della vicenda, ha venduto i diritti per un film sulla propria vita alla casa di produzione RatPac, guidata da Brett Ratner, noto e controverso produttore americano. Infine, anche Hbo vuole fare un film su questi fatti, commissionato fra gli altri a Jason Blum della casa cinematografica horror Blumhouse e ad Andrew Ross Sorkin, uno dei creatori della serie Billions.

