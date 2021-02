Netgear Orbi: una rete mesh come prezzo comanda

7 Febbraio 2021 – 13:49

Amazon mette a disposizione i dispositivi per le reti mesh di Orbi ad un prezzo del tutto speciale, in ogni configurazione per ogni metratura da coprire.

