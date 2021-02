L’isola artificiale che produce energia pulita

7 February 2021 – 13:30

A regime potrà arrivare a soddisfare il fabbisogno di circa 10 milioni di utenze: l’imponente progetto danese per la creazione di un energy hub.

The post L’isola artificiale che produce energia pulita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico