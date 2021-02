Xiaomi ha mostrato uno smartphone dallo schermo curvo su tutti i lati

6 Febbraio 2021 – 21:44

(Foto: Xiaomi)Xiaomi ha presentato un nuovo concept phone dal design sorprendente con tutti e quattro i lati curvi e stondati con un display che viene definito quad-curved waterfall dato che oltrepassa il bordo creando un effetto molto fluido ed estendendo anche le potenzialità dell’interfaccia utente. Non ci sono pulsanti né ingressi, rendendo questo prototipo in perfetta sintonia con la moda tutta senza fili del prossimo futuro.

Dopo il pazzesco Xiaomi Mi Mix Alpha praticamente tutto schermo, una variante altrettanto estrema e un terzo modello concettuale che miscela addirittura una parte scorrevole è ora il turno per una versione che ricerca l’effetto wow con un colpo d’occhio che forse risulta il migliore di tutti e tre i precedenti. Il retro rimane infatti tradizionale, mentre il fronte trasborda da ogni lato come se lo smartphone fosse forgiato nel metallo liquido.



Questo prototipo è peraltro stato annunciato direttamente da Xiaomi e non è il risultato di render ricavati da brevetti depositati, dando ancora più sostanza a un suo eventuale ingresso in commercio in futuro. La descrizione del progetto racconta di un bordo a 88 gradi di tipo waterfall che consente alle informazioni visualizzate e ai menu dell’interfaccia di fluire oltre i bordi proprio come se fossero parte di una superficie in continuo movimento.

Il risultato è stato ottenuto applicando oltre 46 brevetti proprietari e utilizzando materiali come ceramica piezoelettrica ultrasottile, un’inedita tecnologia acustica per display, fotocamere sotto al display di terza generazione, naturalmente la ricarica wireless, una sim elettronica e sensori tattili sensibili alla pressione.

La ricarica avverrà dunque a contatto – o magari attraverso l’aria – così come il trasferimento dati e informazioni, mentre per i selfie si scatterà dal sensore nascosto sotto al pannello. Insomma, uno dei concept più interessanti visti finora, protagonista peraltro di un modello effettivamente funzionante – come confermato alla redazione di The Verge – e non dunque solo un esercizio di stile.

